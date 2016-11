8 Nov 2016, 15:19h

Central nuclear de Almaraz está a ser reabastecida de combustível A central nuclear de Almaraz, em Espanha, iniciou no domingo um novo reabastecimento de combustível e trabalhos de manutenção, situação que não desmotiva a associação ambientalista Quercus de continuar a lutar pelo seu encerramento. Numa nota informativa a que a agência Lusa teve acesso, emitida hoje pelas Centrais Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), é explicado que esta central que faz fronteira com os distritos portugueses de Castelo Branco e Portalegre, iniciou à meia noite de domingo o 23.º reabastecimento de combustível e trabalhos de manutenção. "Às 23:56 de ontem 06 de novembro de 2016 procedeu-se à desativação programada da Unidade-II da central nuclear de Almaraz para iniciar a vigésima terceira paragem de reabastecimento de combustivel e manutenção geral", lê-se na nota. Segundo o documento, a reconexão à rede está prevista para 18 de dezembro às 00:00, o que supõe uma duração de 41 dias. À Lusa, Samuel Infante, da Quercus, disse que apesar desta operação em Almaraz, "as esperanças não são deitadas por terra" e adiantou que "a luta [pelo encerramento da central] vai continuar". "Neste momento, o Governo mudou um bocadinho a trajetória que tinha seguido até aqui de apenas dizer que aceitava as garantias que vinham de Espanha", sustentou. O ambientalista explicou ainda que na última audição parlamentar, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, reconheceu que iria usar os mecanismos de impacte ambiental, devido às notícias de que a Endesa, um dos proprietários da central nuclear espanhola, tinha feito um pedido para transformar Almaraz num cemitério nuclear. "Nós, juntamente com as congéneres espanholas estamos já a trabalhar para que caso essa eventual avaliação de impacte ambiental decorra, seja bastante participada publicamente com as populações dos dois lados da fronteira", frisou. Samuel Infante sublinha que o objetivo é "tentar evitar" que se crie mais uma infraestrutura nuclear em Almaraz que receba resíduos nucleares de outro local e continuar com o programa para desmantelar a central espanhola. "Almaraz é uma central completamente obsoleta e mesmo que se façam investimentos, os riscos são muito elevados (?). Não há necessidade de continuarmos a ter uma central nuclear obsoleta que é uma bomba-relógio para todas as populações", afirmou. Sobre este reabastecimento de combustível, disse apenas que está anunciado bem como algumas atividades de manutenção: "Não me parece que se possa intervir". Este responsável da Quercus adiantou ainda que agora que Espanha já tem um governo, este possa finalmente tomar decisões e dizer sim ou não ao prolongamento do funcionamento da central. "Em função disso, vamos definir toda a nossa estratégia de atuação e de combate a esse eventual prolongamento. Nesse sentido, é bom que haja em Espanha um governo para que se defina de uma vez por todas o que é que vão fazer com Almaraz e podermos, as associações e populações dos dois lados da fronteira, definir a melhor estratégia", concluiu. Segundo a nota emitida pelos responsáveis da central de Almaraz, para o reabastecimento de combustível e as "mais de nove mil atividades planificadas", foram contratados serviços de mais de 70 empresas especializadas que vão empregar 1.200 trabalhadores adicionais,a maioria da província da Extremadura.