8 Nov 2016, 15:11h

Idanha-a-Nova recebe 50 ''startup'' de economia verde entre domingo e dia 15 A vila de Idanha-a-Nova recebe entre domingo e o dia 15 o `Global Entrepreneurship Week`, um evento de referência na área da inovação e do empreendedorismo, no qual estarão presentes 50 `startup` ligadas à economia verde. "Vamos ter cerca de 50 convidados entre diretores de `startup`, algumas das quais vieram para o `Web Summit` e aproveitaram para estar presentes em Idanha-a-Nova, investidores e pessoas que se interessam pela temática", disse hoje à agência Lusa o presidente do município de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto. O `Global Entrepreneurship Week` (GEW2016) é uma iniciativa promovida pelo `Building Global Innovators` (BGI) e EIT (European Institute of Innovation & Technology), que, pela primeira vez, é realizado fora de Lisboa ou de outros grandes centros urbanos europeus, surgindo assim nesta vila do distrito de Castelo Branco e durante a Semana Europeia da Inovação e Empreendedorismo. "O objetivo é potenciar também oportunidades, uma vez que vão estar presentes `startup` portuguesas e estrangeiras, ligadas à área do desenvolvimento sustentável. Será um espaço de discussão destas problemáticas", sustentou. Durante o `GEW2016`, vai também ser lançada a `I-danha Food Lab Accelerator`, uma aceleradora para a economia verde desenvolvida em parceria com a Câmara de Idanha-a-Nova, BGI, EIT e o Massachusetts Institute of Technology (MIT). "É a primeira aceleradora no âmbito da economia verde lançada no espaço ibérico", frisou o autarca. A `I-danha Food Lab Accelerator` tem como objetivo projetar soluções tecnológicas para dar resposta aos desafios do setor agroalimentar, em Portugal e no mundo. O projeto tem como objetivos principais trazer inovação e melhoramento a todo o sistema alimentar, promover uma produção mais eficiente de alimentos para que sejam mais saudáveis e acessíveis, recapitalizar o interior do país e a agricultura, aproximar realidades urbanas e rurais e produtores e consumidores e acelerar as melhores ideias e projetos no setor agroalimentar. Em comunicado, o diretor executivo da BGI, Gonçalo Amorim, explica as razões que estiveram na escolha de Idanha-a-Nova para a realização deste evento que decorre de domingo a dia 15. "O município de Idanha-a-Nova pode parecer uma escolha invulgar, mas tem um enorme potencial para investidores internacionais, sobretudo pelo seu programa Recomeçar assente em quatro pilares, um dos quais precisamente ligado ao conhecimento e à inovação na ruralidade e ao posicionamento mundial do território nestas áreas - o Idanha Green Valley". Este responsável adianta ainda que este ano, como a semana europeia do empreendedorismo acontece logo após o término do `Web Summit`, a organização considerou que faria todo o sentido mudar o foco de atenção para fora de Lisboa e deslocar o evento rumo ao interior.