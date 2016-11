8 Nov 2016, 15:07h

Caso de agressões em lar de jovens de Castelo Branco começou hoje a ser julgado O Tribunal de Castelo Branco começou hoje a julgar 11 pessoas, funcionários de uma instituição de acolhimento institucional, situada em Louriçal do Campo, acusados de crimes de ofensa à integridade física qualificada sobre nove jovens. Os 11 arguidos, monitores e técnicos da Casa da Tapada da Renda, uma instituição de acolhimento institucional, em programa residencial especializado, situada em Louriçal do Campo, Castelo Branco, decidiram prestar declarações e começaram a ser ouvidos pelo tribunal. Até ao final da manhã, os arguidos ouvidos negaram junto do coletivo de juízes as acusações de que são alvo por parte do Ministério Público, nomeadamente as agressões aos jovens com recurso de objetos como paus ou inclusivamente um bastão extensível. O caso remonta a 12 de novembro de 2015, quando um grupo de jovens da instituição terá causado distúrbios no interior da sala de convívio do equipamento. Segundo alguns dos arguidos, tentaram reunir os jovens na sala de convívio para lhes explicar as regras em vigor e fazer uma revista aos quartos, uma vez que havia suspeitas da existência de objetos que poderiam colocar em perigo funcionários e os próprios jovens. Em contrapartida, o Ministério Público alega que os jovens foram levados para a sala de convívio pelos arguidos, que os terão mandado perfilar junto à parede e agrediram-nos com murros, pontapés e, alegadamente, um dos monitores estaria munido de um bastão extensível e um spray cujo produto não foi identificado. Os arguidos alegam que os jovens alteraram-se, recorrendo a injúrias e ameaças, pelo que se limitaram a controlá-los e a acalmá-los. O Tribunal de Castelo Branco vai continuar, durante a tarde, as audiências aos arguidos, sendo que este caso tem ainda 23 testemunhas de acusação.