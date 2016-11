8 Nov 2016, 11:42h

Miguel Rainha na Galeria Santa Clara Em Nome da Beira – Coimbra 2016 apresenta na próxima quinta-feira, dia 10, às 16 horas, na Galeria Santa Clara, dois dos eventos culturais mais singulares do concelho do Fundão: Quadragésima, programa sobre tradições pascais e o Festival de Música Antiga de Castelo Novo, aldeia histórica do concelho do Fundão. Para a apresentação de Quadragésima e do Festival de Música Antiga de Castelo Novo, a Alma Azul convidou Miguel Rainha, responsável pela Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, do Fundão; e um dos responsáveis por alguns dos festivais mais emblemáticos do concelho, como o estival dos Chocalhos, em Alpedrinha. No dia 12, sábado, às 16 horas, no Museu da Água de Coimbra, Em Nome da Beira – Coimbra 2016 apresenta dois livros extraordinários: Cartas do Tibete, de António de Andrade, numa edição Livros de Bordo; e O Elogio dos Últimos, de José Manuel Batista, editado pela Colibri. Em Nome da Beira – Coimbra 2016 é um programa da Alma Azul que decorre durante todo o mês de Novembro e pretende dar a conhecer algumas das manifestações artísticas e ancestrais da Beira Interior na cidade de Coimbra. Conta com o apoio da Galeria Santa Clara, Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, Museu da Água, Teatro da Cerca de São Bernardo – A Escola da Noite e do Conservatório de Música de Coimbra. O projecto Em Nome da Beira iniciou-se com uma Mostra de Produtos Regionais e Culturais, no Cybercentro de Castelo Branco, em Dezembro de 2010. A sessão está aberta a todos os interessados.