8 Nov 2016, 11:32h

Mais de 20 Técnicos já iniciaram formação de Gestores Municipais de Energia Esta acção resulta de uma medida aprovada no âmbito do PPEC 2013-2014 "Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Elétrica" - Programa criado pela ERSE "Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos" que tem como objetivo prioritário, apoiar financeiramente iniciativas que promovam a eficiência e redução do consumo de eletricidade nos diferentes segmentos de consumidores. A entidade promotora da medida Gestores Municipais de Energia é a ADENE, que em parceria com a RNAE "Associação das Agências de Energia e Ambiente" e as Agências de Energia asseguram a implementação de um plano nacional de formação dedicado a técnicos municipais que visa a aquisição e reforço de conhecimentos e competências no uso eficiente de energia elétrica. Neste contexto, a ENERAREA assegura a realização de duas ações de formação, formando um total de 45 técnicos dos 16 municípios da sua área de atuação e ainda do município de Viseu. A 1ª formação arrancou dia 31 de outubro em Celorico da Beira e a 2ª irá arrancar no dia 7 de novembro em Belmonte. Temas abordados durante a formação: Programa de Eficiência na Administração Pública - ECO.AP; Introdução à energia - principais conceitos; Caracterização energética de instalações; Sistema de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior em Edifícios; Sistemas de energia solar e de biomassa; Auditorias energéticas e planos de racionalização energética; Plano de Ação para a Eficiência Energética – PAEE; Contratos de gestão de eficiência energética.