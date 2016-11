8 Nov 2016, 11:19h

Global Entrepreneurship Week acontece pela primeira vez em Idanha-a-Nova Idanha-a-Nova acolhe algumas das Startups mais inovadoras em Portugal e no Mundo para um encontro de workshops e networking, o «I-Danha Food Lab Accelerator Soft Launch Event», nos próximos dias 13, 14 e 15 de novembro. A BGI - Building Global Innovators - IUL MIT Portugal e a EIT Digital, entidades promotoras da Global Entrepreneurship Week (GEW2016), decidiram descentralizar e levar um dos mais importantes eventos na área da inovação e empreendedorismo para fora de Lisboa, e associaram-se ao Município de Idanha-a-Nova. «Em 2016, e porque a semana europeia do empreendedorismo (GEW2016) acontece logo após o término do Web Summit, achamos que faria todo o sentido mudar o foco de atenção para fora de Lisboa e deslocar o evento rumo ao interior autêntico», refere Gonçalo Amorim, diretor executivo do BGI. E acrescenta: «O Município de Idanha-a-Nova pode parecer uma escolha invulgar, mas tem um enorme potencial para investidores internacionais, sobretudo pelo seu programa RECOMEÇAR assente em quatro pilares, um dos quais, ligado precisamente ao conhecimento e à inovação na ruralidade e ao posicionamento mundial do território nestas áreas – o Idanha Green Valley». Assim, nos próximos dias 13, 14 e 15 de novembro, Idanha-a-Nova recebe algumas das Startups mais inovadoras em Portugal e no Mundo para um encontro de workshops e networking - «I-Danha Food Lab Accelerator Soft Launch Event» - que irá lançar uma nova aceleradora Agritech, específica para ambientes rurais, e cujo principal objetivo é formar uma comunidade consistente ao redor da tecnologia verde, o que trará vantagens para o projeto que aqui se iniciará. «Idanha-a-Nova tem um imenso potencial. Apostámos, pelas características do município, numa nova marca rural – o Recomeçar – e no seu posicionamento como uma alternativa às grandes cidades. A inovação está na base deste projeto. Por tudo isto, acolher em Idanha-a-Nova a Global Entrepreneurship Week e fazer parte de um projeto tão ambicioso e grandioso, é um motivo de orgulho para este município, mas também para o país», afirma o presidente.