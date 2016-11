Desporto (JF Diário)

6 Nov 2016, 22:19h

Sertanense perde liderança em casa A derrota caseira frente ao Fátima (0-1) levou o Sertanense a perder de novo a liderança para o Operário, na Série E do Campeonato de Portugal. Os sertaginenses estão em segundo, agora apenas com mais um ponto do que o Benfica e Castelo Branco, que goleou o Sp. Ideal por 4-0. No dérbi entre Sernache e Oleiros houve empate a um golo. Nos distritais, liderança para Águias do Moradal e Sabugal. Liga Bricomarché Castelo Branco, jornada 6: Idanhense 2 – UD Belmonte 0 Académico Fundão 1 – IPCB 2 AD Estação 0 – Proença-a-Nova 2 Atalaia Campo 2 – Pedrógão São Pedro 0 Alcains 2 – Vila Velha Ródão 0 Folgou o Águias Moradal I Divisão Distrital da Guarda, jornada 7: Sporting Sabugal 3 – Figueirense 1 Trancoso 0 – Meda 1 Vilar Formoso 2 – São Romão 1 Manteigas 0 – Fornos Algodres 0 Vila Cortez 5 – Almeida 2 Aguiar Beira 4 – Soito 0 Folgou o Vilanovenses Por: Filipe Sanches

Tempo de leitura: 1 m Votar: 1

2

3

4

5 Obrigado pelo voto Resultado: 5 Votos 15 Votos Diga o que pensa sobre esta notícia. O seu comentário será publicado online após aprovação da redacção. Gostei Concordo Sem Opiniao ... Muito Pouco Nao Gostei Indiferente Sem Opiniao ... Plenamente Parcialmente Discordo Indiferente Comentários Nome Email Código de Verificação Insira os algarismos da figura