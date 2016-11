Desporto (JF Diário)

6 Nov 2016, 02:53h

Derrota em Tires faz Fundão cair para oitavo A derrota inesperada e pesada, este sábado, na visita ao Vinhais (5-2) obrigou a Desportiva do Fundão a cair para o oitavo lugar da I Divisão Nacional de futsal. Tudo por culpa de uma segunda parte muito pobre dos fundanenses, que até estiveram a vencer. Márcio Moreira é neste momento um dos jogadores mais constantes da equipa e neste encontro assinou os dois golos. No próximo sábado o Fundão recebe o Benfica às 20 horas. Na II Divisão Nacional o Cariense goleou o Casal Cinza por 8-1 e continua em quinto na Série C. Na Série E o Boa Esperança ganhou ao Fátima (8-5) e é sétimo, enquanto o Ladoeiro é último após derrota com o Amarense (7-6). Por: Filipe Sanches

