Desporto (JF Diário)

6 Nov 2016, 02:47h

Sp. Covilhã traz um ponto do Seixal O Sporting da Covilhã empatou este sábado no Seixal, na visita ao Benfica B (2-2), numa partida em que foi quase sempre superior e na qual esteve a perder por dois golos. Os encarnados fizeram os golos em 38 minutos, mas ainda antes do intervalo Harramiz reduziu de cabeça. Na segunda parte os serranos pressionaram muito e a cinco minutos do fim empataram, com um tento de Mike. Resta agora esperar pelos outros jogos desta II Liga para se perceber se o Covilhã continua fora da zona de descida. Por: Filipe Sanches

