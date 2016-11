2 Nov 2016, 15:30h

José Mendes: “Às vezes apetecia-me partir tudo” O desabafo do presidente que está “dececionado” com a classificação mas vai defender o treinador e a equipa até ao fim. E desafiou os “arruaceiros a dar a cara”. AS contas do Sp. Covilhã relativas à temporada de 20015/16 com um saldo positivo de 60 mil euros, mais oito mil que no exercício anterior, foram aprovadas por unanimidade na assembleia-geral no dia 27. Na presença de cerca de três dezenas de associados, o presidente da direção aproveitou para fazer uma breve análise à prestação da equipa, afirmando estar “dececionado com a classificação” mas garantindo que vai “defender treinador e jogadores até ao fim”. José Mendes considera que “o balanço tem sido negativo face às perspetivas iniciais. Projetamos uma equipa forte para andar nos primeiros cinco ou seis lugares e lutar pela subida de divisão. Tenho a noção que vai ser difícil subir mas não é impossível. A equipa não é inferior a nenhuma outra”, acrescentou. O líder dos Leões da Serra realçou que o clube “cumpre os seus compromissos. Não tenho problema em dizer que a responsabilidade é dos jogadores e da equipa técnica mas continuo a ter plena confiança neles”, sublinhou “Não me vou calar” Admitiu que “antigamente mandava embora três treinadores por época, agora temos algum estatuto, tem haver tranquilidade. Mandar embora é fácil quando temos dinheiro no bolso para indemnizar mas não estou para pagar a ninguém para estar em casa a ver jogos na televisão. Às vezes apetecia-me partir tudo mas acredito no treinador e nos jogadores e a prova é que a equipa melhorou e já não perde há muitos jogos”. José Mendes desafiou “os arruaceiros que se meteram com o treinador, os que falam no Facebook, que venham às assembleias para lhes dizer na cara o que gente faz e precisa, como se gere o dinheiro, como e fazem as bancadas novas. Os sócios têm direitos mas também deveres, não é só insultar”, realçou. “Essa gente não tem a noção que o clube é governado de dentro para fora e não de fora para dentro. Vou sempre defendê-lo, não tenho medo de ninguém e não me vou calar. Não devo nada a ninguém” E concluiu: “Não subimos de divisão este ano? Vamos tentar para o próximo. Pelo menos somos os primeiros a pagar. Nisso ninguém nos vence. Conheço os meandros do futebol profissional, é uma lástima”. Por: Romão Vieira