2 Nov 2016, 15:25h

Festival de Teatro começa amanhã O Teatro das Beiras volta a organizar mais uma edição do Festival de Teatro da Covilhã, um claro exemplo de resistência e de insistência em nome da cultura. COMEÇA amanhã e prolonga-se até dia 12 de novembro mais uma edição do Festival de Teatro da Covilhã, que este ano contará com 13 espetáculos. Ao palco sobem12 peças teatrais e um espetáculo de música que compõem o programa deste festival que é organizado há mais de 30 anos pelo Teatro das Beiras, cumprindo um papel fundamental na oferta cultural da região. “É um festival de resistência e também de insistência face aos cortes que o teatro e a cultura têm sofrido no nosso país, situação que infelizmente ainda não se alterou”, afirmou, Fernando Sena, diretor do Teatro das Beiras, durante a apresentação da edição deste ano. Este responsável salientou, contudo, que, apesar de não poder ter o número de espetáculos ou a diversificação de locais que a organização gostaria, o festival continua a apostar na qualidade, nos grandes autores, na diversificação da oferta e na internacionalização, mediante as possibilidades. “Não é o possível, eu diria que é quase fazer o impossível, devido às baixas verbas com que temos de trabalhar”, disse, adiantando que o orçamento é de 32 mil euros. Dos 13 espetáculos que serão apresentados, cinco destinam-se ao público escolar, uma aposta que a organização tem vindo a fazer ao longo das últimas edições e que este ano deverá levar até ao teatro 450 crianças e jovens do concelho. Mais informação na edição desta semana. Por: Catarina Canotilho

