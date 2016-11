2 Nov 2016, 15:21h

A aldeia de fronteira de Monfortinho quer renascer com as termas Na aldeia, que em tempos teve nas termas o seu principal balão de oxigénio, olha-se para a mudança na gestão daquela estrutura como um sinal de esperança. Este inverno o balneário vai manter-se aberto e está em estudo o engarrafamento daquela água mineral. A nova sociedade gestora quer potenciar as termas de Monfortinho para o mercado ibérico. A mudança de gestão do balneário termal de Termas de Monfortinho e a promessa de dinamização daquele equipamento é um sinal de esperança para muitos dos que mantém a atividade económica naquele que já foi um dos mais importantes destinos de férias do interior do país. Hoje Termas de Monfortinho, principal porta de entrada de muitos dos que se deslocam de carro para Portugal vindos de toda a Europa, é uma aldeia semi deserta. As paredes de alguns edifícios conservam as provas do que já foi: pensão, café, restaurante... Perto do Posto de Turismo, a cargo da Entidade Regional de Turismo do Centro, existem marcas de um posto de combustível frente a um centro comercial vazio. Termas de Monfortinho enche-se de gente, sobretudo espanhóis, nos meses de verão graças à piscina pública, equipamento ímpar naquela região transfronteiriça, mas no resto do ano tem sido apenas isso: um local de passagem. Maria do Céu Ferreira gere há 35 anos uma unidade hoteleira na localidade, o Boavista. Não se lembra de um retrocesso tão grande na oferta turística. Uma das razões, aponta, prende-se com a diminuição do período de funcionamento do balneário termal. “Temos clientes frequentes do balneário. Outros passam por Monfortinho ficam cá uma noite. O alargamento dos período de funcionamento do balneário, que tem funcionado na anterior gestão só numa parte da tarde, prejudica muito. O resto do dia, as pessoas que já conhecem a região, fazem o quê?”. Para a empresária, “é importante alargar o funcionamento das termas, fomentar a vinda de mais pessoas, puxar pelo movimento disto”. Na aldeia, que em tempos teve nas termas o seu principal balão de oxigénio, olha-se para mudança na gestão daquela estrutura como toda a esperança. “Isto tem vindo a melhorar. Por causa das portagens, as pessoas optam por entrar por aqui e fugir a Vilar Fomorso para pagar na A 25. Célia Domingues Reportagem completa na edição desta semana.