2 Nov 2016, 15:09h



O que pode ver nos próximos dias na região

A Orquestra Sinfónica da Escola Superior de Artes Aplicadas cruza-se no seu caminho com a banda GNR, no que vai ser um espectáculo único e vibrante. Os GNR acabam de lançar a sua biografia oficial, comemorando 35 anos de carreira e são uma das bandas mais influentes do rock feito em língua portuguesa. Nascidos nos anos oitenta, foram criando um universo de canções que fazem hoje parte do imaginário de gerações, em Portugal. Dia 19 de novembro, às 21 e 30, no Cine Teatro Avenida em CASTELO BRANCO.

TEATRO

Começa amanhã e prolonga-se até dia 12 de novembro mais uma edição do Festival de Teatro da COVILHÃ, que este ano contará com 13 espectáculos. Ao palco sobem12 peças teatrais e um espectáculo de música. O festival arranca hoje, às 21 e 30, com a apresentação da peça “Operários da utopia”, a última produção do Teatro das Beiras. Para sexta-feira, às 21 e 30, está marcada a peça “Monólogos de uma vida”, do Teatro Montemuro.

A companhia espanhola Teatro Guirigai sobe ao palco, no sábado, à mesma hora, com a peça “Noche Oscura, ahora!”. Na segunda-feira, dia 7, às 11 horas e às 14 e 30 é apresentada a peça “Um urso com poucos miolos”, pelo Trigo Limpo Teatro ACERT. No dia 8, às 14 e 30, o Teatro Extremo apresenta a peça “Mythos”, seguindo-se, no dia 9, às 11 horas e às 14 e 30, a peça “A ilha do tesouro”, pela Urze Teatro.

MÚSICA

A Filarmónica Idanhense muda-se de “malas e bagagens” para MONFORTINHO, de 4 a 6 de novembro, para preparar o seu novo projeto, “Canções do Rock Português”, a estrear em dezembro deste ano. O estágio “Sons Filarmónicos” inclui ensaios abertos à população e encerra com um concerto no último dia, domingo, pelas 16 horas, na Igreja Matriz de Monfortinho. A entrada é livre.

Com SATIE.150, a pianista Joana Gama assinala os 150 anos do nascimento de Erik Satie. Neste recital, a obra do compositor francês é intercalada com a de compositores que com ele partilham o gosto pela desformalização da música, ainda que com resultados distintos: John Cage, grande admirador e divulgador da música de Satie, junta-se a nomes como Carlos Marecos, Arvo Párt, John Adams e Alexander Scriabin, este último contemporâneo de Erik Satie e também amante do esoterismo. Dia 11 de novembro no Cine Teatro Avenida em CASTELO BRANCO. Entrada cinco euros.

O João Roiz Ensemble irá abordar a influência que Beethoven exerceu no desenvolvimento da arte soviética do Quarteto de Cordas, bem como a forma como os compositores da ex-URSS se assumiram como legatários dessa herança musical e transportadores da forma para a modernidade. O concerto centra-se em obras de Beethoven, Dmitri Schostakovich e Vissarion Shebalin. João Mendes e Vasken Fermanian, violinos; João Delgado, viola de arco e Ricardo Mota, violoncelo. Sábado, 5 de novembro, às 18 e 30, na Biblioteca Municipal de CASTELO BRANCO.

EXPOSIÇÕES

Até 6 de novembro, de 3.ª feira a domingo das 10 horas às 18 horas a Tinturaria na COVILHÃ acolhe a exposição de fotografia “Gentes da Beira”, de António Supico.

Mais uma vez o Museu do Canteiro assinala a quadra natalícia apresentando presépios de vários colecionadores. Alguns já bem conhecidos do nosso público como o Obstetra

Francisco Elias e Ana Almeida da New Hand Lab, Covilhã. Para além dos populares presépios do figurado de Barcelos ou de Estremoz, nas coleções particulares surgem, cada vez mais, nomes menos conhecidos do

público em geral. Estes presépios de artesãos emergentes primam, cada vez mais, pela originalidade e pelo uso diversificado de materiais. Muitos dão preferência a materiais reciclados. Outros a materiais locais. Para ver no Museu do Canteiro em ALCAINS de 18 de novembro a 6 de janeiro.

A exposição El Único Jardin – de la Botânica de Johann Hieronymus Kniphof al Jardín de D. João de Mendonça, de Miguel Elias procura valorizar a imagem botânica como

meio para atingir conhecimento científico e sentir poético. Hoje, mais que nunca, é impossível desvincular o conhecimento científico das imagens que o desvendam. Daí a reivindicação do valor do desenho científico de carácter botânico como conhecimento científico em si mesmo. Miguel Elias é pintor, gravador e professor na Universidade de Salamanca. Esta exposição integra-se no projecto Castelo de Artes – Encontros de Castelo Branco. Para ver até dezembro no Museu Francisco Tavares Proença Júnior em CASTELO BRANCO.

LIVROS

A Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, no FUNDÃO, recebe no dia 4 de novembro às 21 horas, a apresentação do livro “ Linha da Beira Baixa – Debates na Câmara dos Dignos Pares do Reino e Câmara dos Deputados” de António João Pinto Pires. António João Pinto Pires, natural da Covilhã, sempre teve uma paixão imensa pelos comboios e caminhos-de-ferro. É licenciado em História, na variante de história contemporânea e é professor na Escola Básica Pêro da Covilhã. Tem publicado diversos artigos sobre a temática da cultura e defesa do património em alguns jornais.

INICIATIVAS

O Fab Lab Aldeias do Xisto no FUNDÃO irá promover a 9.ª edição do programa educativo Fab Academy, simultaneamente com mais de 90 Fab Labs distribuídos por todo o Mundo na exploração das aplicações e implicações da fabricação digital, uma corrida de aprendizagem para projetar e fabricar (quase) tudo. O Prof. Neil Gershenfeld, conceituado físico do MIT, é, mais uma vez o líder desta iniciativa, que promete revolucionar o processo de fabricação como o conhecemos.

A partir de janeiro, todas as quartas-feiras às 9 horas em Boston, 6 horas no Alasca, 4 horas na Nova Zelândia, 11 horas no Japão e 14 horas no Fundão, algo mágico vai acontecer por todo o mundo.

Os melhores vinhos e licores estão de volta a SÃO MIGUEL D’ACHA, nos dias 12 e 13 de novembro, para um fim de semana de animação, música e atividades para todas as idades. O 7º Festival de Vinhos e Licores traz dezenas de expositores de vinhos, licores e produtos regionais, para saborear com tempo e em família, durante dois dias a não perder.

O Clube Ornitológico da Beira Interior, promove nos dias 11, 12 e 13 de novembro, no pavilhão da ANIL, na COVILHÃ, a “IX Expo Aves”. Nestes três dias estarão em exposição centenas de espécies de aves exóticas, de rapina e ainda répteis. Nesta edição os visitantes vão poder divertir-se e interagir nos vários shows de aves exóticas e de rapina, que a organização vai proporcionar.