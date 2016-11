2 Nov 2016, 15:06h

EDITORIAL

Antes que o silêncio vença O que se fez até aqui, só se fez porque a região evitou que fosse o silêncio a falar por nós. A palavra tem força se tiver a razão como companheira. DE que serve a palavra sem a consequente ação? Esta simples pergunta tem, em si, uma intrínseca e inquietante demanda. Não deixam de ser amplamente reconhecidas as genuínas preocupações que tantos agentes políticos e económicos têm sobre o Interior e os seus problemas. Em vários fóruns públicos são insistentemente sublinhadas as razões pelas quais não nos devemos resignar ao atual estado da arte e pelas quais devemos lutar para que as barreiras da desigualdade territorial não se tornem espetros definitivos da nossa paisagem social. A palavra certa, ponderada e refletida incita-nos a atuar, a agir, a tomar a iniciativa; a simplesmente não nos conformarmos. Por isso também devemos estar gratos a quem olha criticamente para este cenário e não se rende a um mais cómodo encolher de ombros e prosseguir sossegadamente a travessia do tempo. O primeiro facto que se deve registar é que há quem se importe, quem se sinta importunado, quem diga bem alto que aquilo que temos – e, sobretudo, aquilo que não temos – não é fruto de um desígnio misterioso, mas o efeito das nossas ações. E como tal, é mutável, é reversível pela mesma ação – o nosso comportamento perante o território. Este inconformismo é, pois, o início da demanda. Sem a palavra inicial, não há a ação que esta determina. O problema não é falar-se do Interior, o problema é exatamente o oposto: o problema será quando todos se calarem. O problema será quando, desiludidos, saturados ou simplesmente vencidos, deixarmos que o silêncio tome definitivamente conta dos nossos dias. E esse dia, provavelmente, já esteve mais longe para muitos. Quando a indignação e a esperança se silenciar, aí sim, deixaremos de contar para o que quer quer seja. Daqui decorre a segunda parte da questão, que tem precisamente a ver com a ação que se extrai dos diagnósticos, das palavras inconformadas, das soluções que se avançam para as maleitas da interioridade. E aqui, não há coincidência entre a intenção e a manifestação. Apesar de tudo que se diz e escreve, a dimensão da urgência em que vive este território não tem a devida correspondência nos atos. Daí este notório desfasamento entre a palavra e ação, que tantas vezes nos incomoda e nos transmite a sensação de impotência. Será assim, mas o caminho que se está a percorrer para mitigar as violentas e adversas dinâmicas demográficas que cercam este território tem demonstrado que nem tudo se perdeu pelo caminho. Está hoje, pelo menos, consolidada uma consciência sobre o estado do dito Interior, e com ela uma perspetiva de que algo tem que ser feito. Esta já não é só uma visão que se tem a partir da Beira Interior, que há décadas clama por uma ampla ação. Esta perspetiva generalizou-se pelos corredores dos poderes mais distantes e os governos têm a perfeita noção que gerem, mandato após mandato, um território profundamente desigual. A criação da Unidade de Missão para a Valorização do Interior e recente discussão sobre o estatuto dos territórios de baixa densidade é a demonstração disso. Falta, diremos, o essencial: a concretização de uma ação definitiva e coordenada. Falta, sim. Mas o que se fez até aqui só se fez porque evitámos que fosse o silêncio a falar por nós. A palavra ainda tem força, sobretudo se tiver a razão como companheira. Aguardemos. Por: Nuno Francisco