30 Out 2016, 19:52h

Sertanense recupera liderança nos Açores Depois de na semana passada ter perdido a liderança para o Operário, o Sertanense não facilitou e este domingo foi ganhar (0-1) à casa da equipa açoriana, roubando-lhe o primeiro lugar na Série E do Campeonato de Portugal. Os sertaginenses ficam com mais um ponto. Na terceira posição continua o Benfica e Castelo Branco, que nesta ronda "escorregou" (0-0) na visita ao vizinho e último classificado Oleiros. Os albicastrenses estão a três pontos do Operário, numa prova em que os só os dois primeiros são apurados para a fase de subida. O Vitória de Sernache, que é sétimo, esteve a ganhar em Fátima, mas depois permitiu o empata (2-2). Na Série D, o Gouveia empatou em casa com o Mortágua (0-0) e continua em quinto. Nos distritais, o Águias do Moradal ganhou em Belmonte e continua líder na Liga Bricomarché. Jornada 5: UD Belmonte 1 – Águias Moradal 2 IPCB 1 – Idanhense 1 Proença-a-Nova 7 – Académico Fundão 1 Pedrógão São Pedro 2 – AD Estação 3 Vila Velha Ródão 2 – Atalaia Campo 1 Folgou o Alcains Na I Divisão da Guarda, lidera o Trancoso, com mais um ponto do que o Fornos de Algodres. Jornada 6: Sp. Sabugal 2 – Aguiar Beira 2 Figueirense 1 – Trancoso 2 Mêda 2 – Vilar Formoso 0 São Romão 2 – Manteigas 0 Fornos Algodres 3 – Vila Cortez 0 Almeida 0 – Vilanovenses 0 Folgou o Soito Por: Filipe Sanches

