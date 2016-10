Desporto (JF Diário)

30 Out 2016, 19:43h

Sp. Covilhã ganha em casa e abandona zona de descida Pela primeira vez esta temporada, o Sp. Covilhã está fora da zona de despromoção da II Liga de futebol, depois de vencer este domingo, em casa, o Cova da Piedade por 1-0. O único golo do encontro teve a assinatura de Harramiz. Os serranos saltaram para o grupo dos 14.ºs classificados, com 14 pontos, juntamente com Braga B e Ac. Viseu. Estão um ponto acima da zona vermelha. Veja toda a reportagem na edição semanal. No próximo sábado, os covilhanenses visitam o Benfica B. Por: Filipe Sanches

