Desporto (JF Diário)

30 Out 2016, 01:31h

Fundão distrai-se na reta final e empata em casa A Desportiva do Fundão empatou este sábado em casa (4-4) com os Leões de Porto Salvo, depois de ter estado a vencer por três golos de diferença, em jogo da jornada 4 da I Divisão Nacional de futsal. Noé Pardo, Márcio Moreira e Hugo fizeram o 3-0 na primeira parte, depois os visitantes reduziram para 3-2, mas Teka deu nova vantagem confortável aos fundanenses. O problema é que nos instantes finais a equipa permitiu que os visitantes crescessem, tendo empatado a 17 segundos do fim. Na II Divisão, nota para o triunfo fora do Cariense (2-3), que já é quinto na série C. Na série D, derrotas para Boa Esperança e Ladoeiro, com Olho Marinho (4-2) e Fátima (10-2), respetivamente. Por: Filipe Sanches

