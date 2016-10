26 Out 2016, 15:38h

Sente-se que os dias se tornaram um permanente prenúncio; pairam com vestes da ameaça iminente, alimentando-se do medo e da indiferença. Tudo se parece resumir a um infinito aviso, ao alerta para o que aí vem e às miríficas propostas de refúgio do caos que se anuncia. Fala-se sobre o acessório para que o essencial se mantenha intocável. Porque o essencial é complexo e intrincado. E esta complexidade onde se tecem os nossos dias não se pode reduzir a frases que se empunham em cartazes e debitadas em debates televisionados. O medo sempre foi o principal combustível do populismo e do radicalismo. O mesmo medo onde se encontram bodes expiatórios para o desemprego, para os baixos rendimentos ou para a insegurança; o mesmo medo onde se aponta o dedo a um alvo concreto e facilmente identificável, para depois se apresentar a solução para o travar.

O medo, o estigma e a intolerância podem ser facilmente propagados e alimentados. Depois, basta adiantar as falsas esperanças de resolução, feitas à medida do soundbite fácil que encaixa bem nos media, mas não na realidade dos dias. Temos o problema, real ou fictício, e temos a solução fácil, ela sim, geralmente irreal. A recente campanha levada a cabo por alguns destacados apoiantes do Brexit com base em chavões e frases redondas de recuperação de uma soberania supostamente perdida a favor da “temível” união com sede em Bruxelas – que, coisa de somenos, tem garantido a paz na Europa nas últimas sete décadas – terminou como sabemos, com o resultado do referendo a ditar a saída do Reino Unido da União Europeia. O problema para muitos começou no dia seguinte, quando algumas mentes brilhantes que andaram entretidas na propagação de chavões e bonitas frases, se começaram a aperceber das complexas implicações do ato da saída do Reino Unido da UE. E muitos eleitores também. A realidade é bem mais complexa do que uma bonita frase de campanha. Agora era a sério. O populismo também tem custos.

Nos EUA, a campanha eleitoral vai decorrendo penosamente. Sobre o fenómeno Donald Trump e sobre a sua incapacidade e impreparação para ser presidente dos EUA já muito se disse e escreveu e a opinião parece ser praticamente unânime. A questão não é se Trump perderá ou não as eleições. A questão é como é que o Partido Republicano, que elegeu presidentes como Abraham Lincoln ou Dwight D. Eisenhower, teve em Donald Trump o vencedor das Primárias que o conduziram irreversivelmente à nomeação como candidato à Casa Branca. Os sinais estão aqui bem patentes, tal como estão na Europa: Há um mal-estar latente nas bases eleitorais, que procuram respostas para as grandes complexidades do mundo atual: os efeitos da globalização económica, as novas ameaças à segurança dos Estados, as violentas ressacas da crise do subprime e da dívida soberana. Tudo isto desaba insistentemente no quotidiano com demasiados danos colaterais e onde é muito difícil encontrar o fio da meada. A esperança anda arredada e pode facilmente ser sequestrada por discursos que tantas vezes raiam o irreal. O perigo, aqui, não é o que procuramos, mas o que nos oferecem. E devemos sempre desconfiar das facilidades. É preferível a verdade.

