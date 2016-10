26 Out 2016, 15:38h



O que pode ver nos próximos dias na região

DESTAQUE

DESIDÉRIO Lázaro, um talento da nova geração do jazz português, hoje, 27 de outubro, às 21 e 30, no Cine-Teatro Avenida em CASTELO BRANCO. Desidério Lázaro, saxofone tenor e soprano, João Capinha, saxofone tenor e alto, flauta, Paulo Gaspar, clarinete soprano e baixo, Mário Franco, contrabaixo, João Hasselberg, contrabaixo e baixo elétrico, Luís Candeias, bateria. Entrada 5 euros.

TEATRO

Até 30 de outubro, ainda pode ver ou rever no Auditório da Moagem no Fundão, o espectáculo “BambaVambaWamba”, estreado pela Estação Teatral em julho e agora adaptado para sala. Sexta-feira e domingo o espetáculo é às 21 e 30. Ao domingo é às 17. Tem dramaturgia e encenação de Nuno Pino Custódio em co-criação com os actores Pedro da Silva, Tiago Poiares e Roberto Querido.

MÚSICA

O hotel Tryp Colina do Castelo, em CASTELO BRANCO e em colaboração com a Albicoisas Eventos volta a receber, no dia 28 de outubro, a festa “Remembers do Vinil”, um evento que celebra o melhor da música dos anos 60, 70 e 80. Serão recordados os melhores temas da época do vinil numa festa que transportará todos os convivas numa viagem no tempo.

Evento sujeito a reserva.

Rui Aziago apresenta o seu primeiro trabalho discográfico a solo no próximo dia 29 de outubro, pelas 21e 30, no Centro Cultural Raiano, em IDANHA-A-NOVA. É natural do Ladoeiro, vai estrear ao vivo um disco de originais que retrata sentimentos nobres como o amor e a solidariedade. Entrada gratuita, com reserva de bilhete (277 202 900).

EXPOSIÇÕES

Até 30 de outubro, pode ver no Museu de Arte Sacra, na Covilhã, a exposição “Pedaços de uma Outra Arte”, em azulejo alicatado, da autoria do fundanense José Freire.

Até 6 de novembro, de 3.ª feira a domingo das 10 horas às 18 horas a Tinturaria na COVILHÃ acolhe a exposição de fotografia “Gentes da Beira”, de António Supico.

O Centro Ciência Viva da Floresta de PROENÇA-A-NOVA recebe até 30 de outubro “Insetos em Ordem”, uma exposição científica para todos os públicos sobre a biodiversidade de insetos comuns de fauna ibérica e europeia que inclui exemplares de uma coleção biológica pertencentes a mais de 50 espécies de insetos.

LIVROS

A Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, no FUNDÃO, recebe no dia 4 de novembro às 21 horas, a apresentação do livro “ Linha da Beira Baixa – Debates na Câmara dos Dignos Pares do Reino e Câmara dos Deputados” de António João Pinto Pires. António João Pinto Pires, natural da Covilhã, sempre teve uma paixão imensa pelos comboios e caminhos-de-ferro. É licenciado em História, na variante de história contemporânea e é professor na Escola Básica Pêro da Covilhã. Tem publicado diversos artigos sobre a temática da cultura e defesa do património em alguns jornais e

A Alma Azul promove no dia 1 de novembro, em ALCAINS, uma Feira do Livro, de várias editoras portuguesas, a preços simbólicos.

Autores como Fernando Namora, Mário Cláudio, Rui Zink, Pedro Mexia, Álvaro Alves de Faria, Florbela Espanca, Mário de Sá-Carneiro, Khalil Gibran, Oscar Wilde, Eça de Queirós e Sophia de Mello Breyner, entre dezenas de autores da Literatura Portuguesa e Universal estarão disponíveis, na Av. 12 de Novembro, N.º 48 – 1, em Alcains.

INICIATIVA

No dia 29 de outubro, pelas 14 e 30, a Biblioteca Municipal da COVILHÃ, acolhe a conferência “Minas da Panasqueira: História e cultura ao longo dos tempos’’. Intervenções de José Luís Campos, Filipe Pinto e Elisa Pinheiro bem como um momento musical protagonizado pelo Grupo de Cantares Terras do Volfrâmio.

É já no sábado, 29 de outubro, entre as 14 e as 18 horas que se realiza a próxima feira de trocas organizada pela CooLabora, na COVILHÃ.

A nova edição da feira traz novidades, com um programa que conta com workshops gratuitos de cozinha saudável fast food, de yoga para crianças e adultos, karaté e música ao vivo, entre outras coisas. A troca de sementes que decorrerá durante a feira será também uma das imagens de marca já que pretende sensibilizar para a biodiversidade que nem sempre é garantida pela agricultura intensiva. A feira decorre na CooLabora, na Rua dos Combatentes da Grande Guerra (junto ao Jardim Público) e tem entrada grátis.