26 Out 2016, 15:32h

Os parabéns a uma cidade com 146 anos No 20 de outubro (Dia da Cidade) o presidente da Câmara da Covilhã destacou o papel da cidade no quadro regional e ouviu o secretário de Estado das Autarquias, Carlos Miguel elogiar “as finanças sãs” do Município. Na sessão solene dos 146 anos da Cidade, com o Salão Nobre cheio, a rebentar pelas costuras (como fez questão de frisar alguém da maioria do executivo camarário que, de resto, compareceu em peso, incluindo toda a oposição), os parabéns à Covilhã e ao Município, mais ou menos efetuosos, surgiram de todos os quadrantes da sociedade covilhanense, representada, de algum modo, pelo vasto leque de 21 instituições e personalidades locais homenageados com o titulo de mérito. Num cenário de diplomacia ajustada às comemorações de tão relevante efeméride da Covilhã, também o secretário de Estado das Autarquias Locais não deixou de felicitar a cidade, o concelho e, particularmente, a Câmara. No discurso de encerramento de uma sessão que se prolongou por mais de quatro horas, Carlos Miguel elogiou a gestão da “equipa liderada por Vítor Pereira” e aproveitou a circunstância para falar das finanças da autarquia: “Em dezembro de 2011 tinha 4,5 milhões de euros de pagamentos em atraso, no mês passado 51 mil euros”. Acrescentou ainda que nesse período o prazo médio de pagamento a fornecedores “passou 67 para 13 dias. Por isso quero dar os parabéns à Câmara”, sublinhou o governante, considerando que “este é o caminho para o futuro. Tem sido muito duro, nem sempre compreendido pelos concidadãos mas é o rumo necessário no sentido de conseguir ter as finanças sãs”. Notícia completa na edição desta semana do JF. Por: Romão Vieira