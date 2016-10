26 Out 2016, 15:30h

Retrato de uma região refém do envelhecimento Dois investigadores da área da saúde compilaram dados dos últimos anos quanto à radiografia demográfica da região: população está a envelhecer, há mais falecimentos do que de nascimentos. Ou seja, a população não é reposta e há falta de alguns profissionais na área médica. A atividade médica no distrito de Castelo Branco diminuiu, entre 2008 e 2014, 11, 8 por cento (menos 71.743 consultas). Na mesma medida, as consultas de Medicina Geral prestadas sofreram nos mesmos anos uma redução de quase 12 por cento. Apenas os concelhos da Covilhã e Belmonte apresentaram um crescimento deste número de consultas em 8.439 e 3.077 respetivamente. Os restantes municípios apresentaram uma redução, sendo esta mais significativa no Fundão (menos 20.344 consultas) e Sertã (menos 14.553 consultas). A cobertura da população por médicos de família continua a ser um dos problemas centrais dos Cuidados de Saúde Primários. O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Cova da Beira é aquele em que apresenta maiores necessidades a este nível. Nos concelhos da Covilhã, Belmonte e Fundão, 3, 4 por cento da população não tem médico atribuído, segue-se o Pinhal Interior Sul (Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei) com 1, 9 por cento e a Beira Interior Sul (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Penamacor) com 0,6 por cento dos utentes sem médico de família. A percentagem de pessoas que não possuem médico de família por opção é reduzida em qualquer um destes ACES. Por outro lado, as atividades das equipas de enfermagem igualmente nos Cuidados de Saúde Primários (Centros de Saúde) revelam, no mesmo período de tempo, um crescimento. Estes e outros dados retratam o estado da Saúde no distrito de Castelo Branco, num extenso trabalho desenvolvido por Alexandre Morais Nunes (médico dentista e docente na Universidade da Beira Interior) e Manuel Lourenço Nunes (enfermeiro e especialista em Administração da Saúde), no livro apresentado no dia 21 em Castelo Branco “A Saúde em Portugal: um olhar sobre o distrito de Castelo Branco”. A edição da RVJ Editores, tem o patrocínio da Câmara de Castelo Branco. Notícia completa na edição semanal. Por: Célia Domingues