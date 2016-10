26 Out 2016, 15:27h



Viver entre o deve e o haver

O JF foi conhecer os valores que seis autarquias da região vão aplicar no IMI, IRS e Derrama. No IMI as taxas aplicadas estão abaixo do máximo em todos os casos, sendo que quatro Câmaras fixaram o valor minímo. A derrama só é cobrada em dois concelhos e as devoluções de IRS vão do tudo ao nada.

IMI, IRS e derrama, as siglas já quase dispensam tradução de tão enraizadas que estão no léxico dos portugueses e, principalmente, nas respetivas carteiras. Ainda assim, convém lembrar que estamos a falar de impostos, que obedecem a regras gerais estabelecidas pelo Estado, mas que têm componentes que podem variar de município para município. Impostos que, convém dizê-lo, também se afirmam como uma importante fonte de receita para as autarquias que, por esta altura, já definiram as taxas a cobrar em 2017. O JF fez uma ronda pelas Câmaras do Fundão, Covilhã, Castelo Branco, Belmonte, Penamacor e Idanha-a-Nova de modo a saber quanto valem afinal estes impostos em cada um dos municípios e quais as taxas aplicadas.

E as notícias para os contribuintes destes concelhos não são as piores, principalmente em relação ao Imposto Municipal Sobre Imóveis. Das seis autarquias, quatro vão aplicar a taxa mínima e as outras duas (Fundão e Covilhã) optam por valores intermédios, mas abaixo do máximo permitido. E todas aplicam o “IMI Familiar”.

Recorde-se que, atualmente, a lei prevê uma variação da taxa de IMI entre o mínimo de 0,3 por cento e o máximo de 0,45 por cento, podendo chegar aos 0,5 por cento no caso das autarquias abrangidas pelo PAEL. No chamado “IMI Familiar”, está previsto um desconto de 20 euros para famílias com um filho, de 40 euros para famílias com dois filhos e de 70 euros para famílias com três ou mais filhos.

Na derrama – imposto que incide sobre o lucro tributável das empresas e cujo intervalo pode variar numa cobrança entre os zero por cento e 1,50 por cento – a tendência também é para a não cobrar. Apenas o Fundão e a Covilhã aplicam este imposto, mas com direito a isenções.

No que à taxa variável de IRS diz respeito, as autarquias têm direito a uma participação de cinco por cento, sendo que podem abdicar da totalidade ou de parte desse valor a favor dos munícipes. Entre as seis câmaras ouvidas pelo JF, há várias decisões. Um dos municípios abdica da totalidade, dois abdicam de uma parte e os outros três (coincidentemente as maiores da região) não abdicam de nada.

Por: Catarina Canotilho