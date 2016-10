Sociedade (JF Diário)

Comissão Vitivinícola da Beira Interior acreditada A Comissão Vitivinícola da Região Beira Interior(CVRBI) é organismo de certificação acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC). O pedido de concessão de acreditação, formalizado pela Comissão Vitivinícola da Beira Interior, para a certificação dos produtos vínicos, com Denominação de Origem ”Beira Interior” e com Indicação Geográfica “Terras da Beira”, foi avaliado favoravelmente pelo IPAC a 13 de Outubro de 2016, tendo sido tomada a decisão de acreditação. "Esta acreditação vem reforçar e dar ainda maior responsabilidade ao nosso processo de certificação, que é absolutamente idóneo e imparcial, o que confere aos Vinhos da Beira Interior uma clara garantia de qualidade. Esperamos que esta acreditação, seja também mais um incentivo para que os nossos associados certifiquem mais Vinhos com DO Beira Interior e IG Terras da Beira", refere Rodolfo Queirós, Diretor Técnico da CVRBI. Com a publicação da portaria nº280/2011, publicada em 17 de outubro, a CVRBI havia sido designada como "entidade certificadora para exercer funções de controlo da produção e comércio e de certificação dos produtos vitivinícolas", pode ainda ler-se na nota enviada ao jornal pela Comissão Vitivinícola da Região Beira Interior. Tempo de leitura: 1 m Votar: 1

