24 Out 2016, 14:55h

AMCB promove ações de sensibilização e formação no âmbito do PPEC A Associação de Municípios da Cova da Beira vai promover oito ações de formação no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica (PPEC), com vista à melhor gestão de energia e uso racional dos equipamentos de iluminação. A AMCB irá atribuir prémios aos mais eficientes. A Associação de Municípios da Cova da Beira promove uma medida de carácter intangível, na área da formação e gestão energética do setor dos serviços, especificamente nos edifícios municipais, de gestão pública e nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). Esta medida tem como objetivo sensibilizar e formar os utilizadores e gestores de energia destas infraestruturas para a poupança de energia elétrica através do uso racional dos equipamentos de iluminação. Ao longo do desenvolvimento desta medida serão realizadas oito ações de formação na sua totalidade, refere a nota enviada pela AMCB. Após o período inicial de sensibilização, os consumos elétricos das unidades selecionadas vão ser apurados e, ao final de um período de tempo, a unidade que apresentar maior poupança em energia elétrica será presenteada com a instalação de um kit da tecnologia Intelligent Lighting System que serve de base a esta candidatura, uma tecnologia que tem como objetivo a redução de consumos, a capacidade de gestão energética e a otimização da operação/manutenção de cada infraestrutura. O público-alvo desta medida são os 13 municípios associados da AMCB e as 327 IPSS da região geográfica abrangida pela AMCB.