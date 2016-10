23 Out 2016, 02:16h

Fundão vence fora e já é quarto A Desportiva do Fundão venceu este sábado no visita ao S. João (3-5) e saltou imediatamente para o quarto lugar da I Divisão Nacional de futsal. Os fundanenses estiveram sempre na frente, mas nos instantes finais ainda sofreram quando os locais apostaram no guarda-redes avançado. Os golos da Desportiva foram apontados por Márcio Moreira (bisou), Couto, Dany e Teka. Na II Divisão Nacional o Boa Esperança empatou em casa com o Casal Velho a um golo, o Ladoeiro perdeu com o Olho Marinho (1-4), o Cariense empatou em casa (3-3) com o Viseu 2001 e o Casal de Cinza perdeu (2-3) com o Pedreles. Por: Filipe Sanches