21 Out 2016, 18:07h

Taça de Portugal: Sp. Covilhã visita Varzim e Benfica C. Branco recebe V. Setúbal Na quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, agendada para 20 de novembro, a Beira Interior ainda estará representada por dois clubes. Veja o que o sorteio ditou para Sp. Covilhã e benfica e Castelo Branco. Os serranos vão medir forças com um adversário do mesmo campeonato, a II Liga, visitando o Varzim. Os albicastrenses jogam em casa, mas com um adversário dois escalões acima, o histórico Vitória de Setúbal, da I Liga. Quanto aos "grandes", o Benfica recebe o Marítimo, o Sporting joga em casa com o Praiense (Campeonato de Portugal) e o FC Porto visita o Chaves. Por: Filipe Sanches

