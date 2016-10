20 Out 2016, 15:58h

Câmara de Castelo Branco investe 2,2 milhões em reabilitação urbana A Câmara de Castelo Branco vai investir cerca de 2,2 milhões de euros em obras de reabilitação urbana e na área da mobilidade, sendo que parte da verba é financiada através de fundos comunitários. "Fomos dos primeiros municípios a apresentar candidaturas e fomos aquele que apresentou mais candidaturas na primeira fase de avaliação. Felizmente, fomos também os primeiros a receber verbas do Portugal 2020", disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia. O município tem aprovado um investimento de cerca de 2,2 milhões de euros, no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) do Portugal 2020, dos quais vai receber um apoio de 1,8 milhões de euros. Entre os projetos aprovados estão a adaptação das antigas instalações fabris de uma empresa de confeções em Fábrica da Criatividade, o Centro de Valorização do Bordado de Castelo Branco, cujas obras estão em curso, e o eixo pedonal estruturante de mobilidade urbana. "Estamos a fazer esse trabalho porque planeamos atempadamente, avançamos com o plano estratégico e fizemos os projetos. Isso permitiu-nos ser também os primeiros a avançar no quadro comunitário em vigor e a ser dos primeiros a obter os fundos comunitários", disse. O autarca realça o volume de investimento que está em curso e que irá ter "repercussão" no desenvolvimento de todo o concelho de Castelo Branco. "Podemos dizer que somos um concelho ímpar nesta matéria, porque apesar de toda a crise continuamos a conseguir concretizar um volume de investimentos grande que dinamizam a economia e criam postos de trabalho, o que é muito favorável para o concelho", sustentou. Luís Correia adianta ainda que os investimentos em curso, depois de concretizados, irão ser importantes para a estratégia de desenvolvimento do concelho: "Vão estar ao serviço das pessoas nas mais diversas áreas, quer sociais, quer ligadas à economia". "O que é verdade é que hoje é visível que Castelo Branco está a fazer um volume grande de investimentos em todo o concelho em nome da coesão territorial", concluiu.