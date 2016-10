19 Out 2016, 21:24h

Harramiz foi o autor do golo covilhanense Sp. Covilhã desperdiça penálti e vitória nos descontos O Sp. Covilhã desperdiçou esta quarta-feira uma soberana oportunidade de dar mais um pulo na tabela classificativa da II Liga de futebol. Teve tudo para derrotar o Vizela, mas ficou-se pela igualdade (1-1), falhando uma grande penalidade já nos descontos. Decorria o minuto 94, no Santos Pinto, quando se assistiu a uma cena inusitada. O brasileiro Davidson arrancou uma grande penalidade na última jogada da partida e preparava-se para o marcar (tal como tem acontecido nos últimos tempos, sempre com êxito), mas Ponde aproximou-se e assumiu a cobrança. O problema é que o remate do avançado cedido pelo Sporting foi muito frouxo e até displicente, com Paulo Ribeiro a defender sem problemas. Davidson não bateu a grande penalidade e deu asneira... A situação gerou uma onda de críticas aos jogadores. Até o presidente José Mendes, perto da tribuna de imprensa, mostrou o seu desagrado. O técnico Filipe Gouveia assistiu a tudo, sem intervir. "Eu dou liberdade aos jogadores para tomarem decisões. Estava estipulado que fosse o Davidson a marcar. O Ponde é um dos possíveis marcadores, mas não estava na lista nesta partida. Naquele momento eles decidiram assim, ainda não sei porquê. Vamos conversar dentro do grupo sobre esta situação. Mas agora não vamos dar um tiro ao Ponde. Todos falham, incluindo eu", referiu o treinador do Sp. Covilhã. A verdade é que com o jogo empatado, o mais normal seria ver o habitual marcador a fazer a cobrança. Ninguém entendeu a troca! Mike esteve em bom plano Quanto ao jogo, foi de sentido único. Os serranos dominaram por completo um Vizela inoperante, que desde cedo apostou no antijogo e numa estratégia ultradefensiva. Valeu-lhe a capacidade do guarda-redes Paulo Ribeiro, herói no penálti e nos 90 minutos, com um punhado de defesas espetaculares. E quando o guardião não tinha hipóteses, num remate de Davidson, foi a trave a evitar o golo. Os minhotos até marcaram primeiro, por Felipe Martins (54'), no único remate que fizeram em todo o encontro, mas Harramiz deu o empate, de cabeça, aos 63. O Sp. Covilhã continua no 17.º lugar, com os mesmo pontos (10) da primeira equipa acima da linha-de-água, o Ac. Viseu. No domingo, os serranos visitam o Fátima. FICHA Jogo no Estádio José Santos Pinto, na Covilhã. Sporting da Covilhã - Vizela, 1-1. Ao intervalo:0-0. Marcadores: 0-1, Felipe Martins, 54. 1-1, Harramiz, 63. Equipas - Sporting da Covilhã: Igor Rodrigues, Mike, Zé Pedro, Joel, Soares (Ponde, 55), Djikine (Diarra, 69), Gilberto, Ofori, Davidson, Harramiz, Chaby (Bokila, 76). Suplentes: Hugo Marques, Luís Pinto, Bokila, Medarious, Ponde, Diarra, Zarabi. Treinador: Filipe Gouveia. - Vizela: Paulo Ribeiro, Dani Coelho, Miguel Oliveira, João Sousa, Elízio, Dani, Lamelas (Panim, 74), Luís Ferraz (Alex Porto, 35), Pinto, Kukula, Felipe Martins (Cláudio, 90). Suplentes: Tiago Guedes, Alex Porto, Homero, Tiago Ronaldo, Helinho, Cláudio, Panin. Treinador: Ricardo Soares. Árbitro: Rui Oliveira (Porto). Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dani (24), Djikine (28), Joel (67), Sousa (37), Ofori (85), Paulo Ribeiro (90+2), Dani Coelho (90+4). Assistência: 150 espectadores. Por: Filipe Sanches