19 Out 2016, 14:18h

O que pode ver nos próximos dias na região DESTAQUE CONCERTO solidário com Nuno da Câmara Pereira, amanhã, às 21 e 30, na antiga praça do Fundão. Bilhetes à venda na Moagem e no posto de turismo do Fundão. Receita reverte para a Loja Social do Fundão. TEATRO A Estação Teatral repõe a partir de sexta-feira, no Auditório da Moagem (Fundão), o espectáculo “BambaVambaWamba”, estreado em julho numa versão de ar livre, agora adaptado para sala. Este espectáculo é a 29ª criação da companhia e tem apresentações agendadas de sexta a domingo entre 21 e 30 de outubro (sextas e sábados às 21 e 30 e domingos às 17 horas). Com dramaturgia e encenação de Nuno Pino Custódio em co-criação com os actores Pedro da Silva, Tiago Poiares e Roberto Querido, “BambaVambaWamba” conta ainda com dispositivo cénico de Pedro Novo e apoio à dramaturgia de Pedro Salvado. MÚSICA O Orfeão da COVILHÃ está a celebrar 90 anos com vários espetáculos. Dia 21 - Aniversário do Conservatório, concerto da Orquestra dos Professores na sede do Orfeão. Dia 22 - Dia de S. Cecília (padroeira dos músicos) , concerto da EPABI. Na sexta-feira, às 21:30, no Teatro Municipal da COVILHÃ o Lions Clube da Covilhã, o Leo Clube da Covilhã e o Núcleo de Lions do Fundão promovem um concerto solidário. Em palco estará a Lena d’Água acompanhada ao piano pelo Ricardo Dias, e numa segunda parte, a artista irá cantar algumas das suas músicas mais famosas com a Banda da Covilhã conduzida pelo Maestro Paulo Mota. Mas sobretudo vai ser um espetáculo solidário em que todas as receitas da bilheteira serão entregues na Covilhã às Conferências de São Vicente de Paulo, à Refood, à Delegação da Cruz Vermelha e ao Abrigo de São José (no Fundão). Os bilhetes estão à venda na bilheteira do Teatro Municipal da Covilhã e têm um valor único de 5 euros. EXPOSIÇÕES Até ao próximo sábado pode visitar exposição de “Sombras ao Cubo” de Erik Kirksaether, que está patente na Sala da Nora, do Cine-Teatro Avenida, em CASTELO BRANCO. Até 30 de outubro, pode ver-se no Museu de Arte Sacra, na Covilhã, a exposição “Pedaços de uma Outra Arte”, em azulejo alicatado, da autoria do fundanense José Freire. A história da música em SÃO MIGUEL D’ACHA é o tema da exposição “Eu hei-de cantar bem alto” que aborda como, nos últimos 70 anos, a música miguelense foi recolhida, cantada e reinterpretada. A mostra pode ser visitada até 31 de dezembro na Casa da Cultura, em São Miguel d’Acha, concelho de Idanha-a-Nova. Até 6 de novembro, de 3.ª feira a domingo das 10h00 às 18h00, a Tinturaria na COVILHÃ acolhe a exposição de fotografia “Gentes da Beira”, de António Supico. O Centro Ciência Viva da Floresta de PROENÇA-A-NOVA recebe até 30 de outubro “Insetos em Ordem”, uma exposição científica para todos os públicos sobre a biodiversidade de insetos comuns de fauna ibérica e europeia que inclui exemplares de uma coleção biológica pertencentes a mais de 50 espécies de insetos. LIVROS No âmbito da da iniciativa Aberto para Obras – 1º Salão de Outono, será apresentado na próxima sexta, dia 21 de outubro, o livro «Bitácora de Ausencias» da autoria da poetisa galega Montserrat Villar González. A sessão está marcada para as 18h00 no Museu da GUARDA e segue-se-lhe uma visita-guiada pela mostra expositiva de Pintura, Escultura, Fotografia, Desenho Digital e Serigrafia do mesmo Salão, pela artista guardense Simone dos Prazeres. INICIATIVA A Câmara de PENAMACOR leva a efeito o concurso”Anjos na Arte” para incentivar e sensibilizar a comunidade para a importância de época natalícia e encontrar novos talentos através da expressão técnico/artística, produzindo peças originais. As inscrições, decorrem ate 31 de outubro e destinam-se a todos aqueles, que tenham talento e gosto pelas artes. Amanhã, às 18:00, no Núcleo Etnográfico da LOUSA e às 18:00 de sábado, no Museu Francisco Tavares Proença Júnior, em CASTELO BRANCO será apresentado o projecto de cruzamento da viola caipira e viola beiroa, dinamizado pelos músicos Fernando Deghi e Miguel Carvalhinho, na Lousa.