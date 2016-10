Sociedade (JF Diário)

19 Out 2016, 14:15h

O genuíno queijo queimoso da Beira Baixa Diz a tradição que o queijo queimoso deve ser curado em palha. E é assim que fazem as queijarias do Fundão que produzem este tradicional queijo Podemos caracterizá-lo como sendo um queijo de pasta dura ou semidura, de cor branco acinzentado e olhos irregulares. É um dos produtos gastronómicos lácteos fermentados que os beirões sabem muito bem apreciar: o queijo queimoso cuja principal característica consiste em colocá-lo sobre palha para curar ganhando assim um sabor forte e picante. É um queijo muito característico desta zona beirã e muito apreciado. Nos últimos anos, com o crescimento do mercado dos produtos locais, o queijo queimoso ganhou novos mercados e está em franca produção. O queijo é um produto alimentar que teve a sua origem muitos séculos antes de Cristo. O queijo terá nascido na zona de leste do Mediterrânio ao longo dos rios Tigre, Nilo e Jordão. Em Portugal, a civilização Romana teve um papel importantíssimo no registo dos saberes dos pastores, nomeadamente o escritor romano Lucius Collumela (entre os anos 60 e 70 D.C.), que investigou e elaborou vários tratados ligados à agricultura e à agropecuária. Toda a reportagem na edição semanal. Pedro Silveira Tempo de leitura: 1 m Votar: 1

