Início do projeto “Interioridades” Levar, sob o lema “A palavra e o pensamento de proximidade”, o debate ao coração das aldeias da Beira LEVAR a palavra e a reflexão até às fronteiras exteriores dos auditórios e colocá-las no coração das comunidades, num momento de uma invulgar partilha coletiva. Este é o propósito do projeto “Interioridades”, que agora é lançado. Sob o lema “A palavra e o pensamento de proximidade”, o projeto tem como grande objetivo levar personalidades de todos os quadrantes que refletem e agem sobre os territórios do Interior até às pequenas comunidades beirãs, num processo de interação e partilha de experiências, valores e soluções. Outra das características deste projeto é a de que todos os colóquios e conversas se adaptarão aos espaços físicos que as comunidades dispõem. Assim, os debates serão realizados segundo as disponibilidades de cada aldeia, onde os espaços comuns serão apropriados, por algumas horas, pelos convidados e pela comunidade. Esta iniciativa irá repetir-se semestralmente em distintas aldeias da Beira Interior. Para o primeiro “Interioridades” foi escolhida, de forma simbólica, uma das mais pequenas aldeias da região. Vale d´Urso é uma pequena anexa da freguesia do Souto da Casa (Fundão) e conta com cerca de três dezenas de habitantes. Uma aldeia que é o retrato de tantas outras desta Beira, marcada por um incisivo processo de despovoamento – fortemente vincado por fluxos migratórios – e de envelhecimento populacional. Esta partilha terá outro vetor importante, que está assente na demonstração por parte da comunidade dos saberes e tradições que passaram de geração em geração, seja no campo musical, seja no campo da gastronomia ou de outras manifestações identitárias. Todos os pormenores do programa do primeiro capítulo do Interioridades serão publicados nas próximas edições do Jornal do Fundão. Mas a data, o dia e a hora estão marcados: Dia 5 de novembro, sábado, a partir das 10 horas, no Vale d´Urso. No arranque deste projeto, reuniu-se um conjunto de personalidades que, desde a primeira hora, abraçaram esta iniciativa da palavra e do pensamento de proximidade. Assim, o primeiro Interioridades terá a honra de poder contar com a presença de João Paulo Catarino, Coordenador Adjunto da Unidade de Missão e Valorização para o Interior; Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Fundão; Nuno Francisco, diretor do Jornal do Fundão; José Páscoa, pró-reitor da Universidade da Beira Interior; Moisés Espírito Santo, sociólogo; Maria Antonieta Garcia, investigadora; Vítor Andrade, coordenador de Economia do semanário Expresso e coordenador do projeto “Bendada Aldeia Cultural; Rui Simão, coordenador-executivo da Agência para o desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto; David Caetano, presidente dos Caminheiros da Gardunha; Maria das Dores Ladeira, presidente da Junta de Freguesia do Souto da Casa e Pedro Salvado, diretor do Museu Municipal do Fundão. A palavra e o pensamento de proximidade prometem um dia marcante. Sempre numa aldeia perto de nós.