19 Out 2016, 14:09h



Viagem pelas celebrações dos 146 anos da cidade da Covilhã

A COVILHÃ foi elevada à categoria de Cidade, há 146 anos, durante o reinado de D. Luís I, de acordo com o seguinte decreto:

“Attendendo a que a muito notável villa da Covilhã, no districto de Castello Branco, é uma das villas mais importantes do reino pela sua população e riqueza: Attendendo a que a mesma Villa é uma das povoações do reino que mais se têem distinguido pela fecunda iniciativa de seus habitantes na fundação e aperfeiçoamento de muitos e importantes estabelecimentos fabris, cujos productos podem já disputar primazia com os das fábricas estrangeiras mais acreditadas pelo seu desenvolvimento industrial;

E desejando dar aos habitantes da referida villa um solene testemunho de subido apreço em que tenho os seus honrados esforços pelo progresso e aperfeiçoamento da indústria nacional; Hei por bem fazer mercê à dita villa da Covilhã de a elevar à categoria de cidade, com a denominação de cidade da Covilhã e me praz que directamente lhe pertencerem; devendo expedir-se à respectiva Câmara Municipal a competente carta em dois exemplares, um para título d’aquela corporação e o outro para ser depositado no real archivo da torre do tombo.

O Ministro e Secretário d’Estado dos Negócios do Reino assim o tenha entendido e faça executar. Paço da Ajuda, em 20 de Outubro de 1870. - Rei - António, Bispo de Viseu.”

Câmara convidou população a festejar iluminando as casas durante três noites

A Câmara apreciou “Offício do Senhor Administrador do Concelho n.º595 de 26 d’Outubro corrente, participando que por Decreto de 20 d’Outubro do corrente anno, fora a muito Notável Villa da Covilhan elevada à cathegoria de Cidade, com a denominação - Cidade da Covilhan - por isso seria conveniente que se manifestasse o regozijo público por tal mercê, tomando a Câmara a iniciativa nesta demonstração.

A Câmara deliberou que se manifestasse este regozijo convidando todos os Cidadãos, por meio de editaes a iluminarem suas casas nas noites de 28, 29 e 30 do corrente, e neste último dia, assistirem a um solenne Te Deum que se hade cantar na Igreja de Santa Maria Maior d’esta Cidade pelas quatro horas da tarde. Deliberou-se também que para dar mais expansão a este sentimento de regozijo, se deitassem foguetes, tocassem o sino dos Paços do Concelho e se convidassem duas musycas d’esta Villa, para n’aquelas noites virem ao largo do Pelourinho tocar os hynos Nacionaes, e mais peças apropriadas e se convidassem todas as auctoridades e pessoas principais da Cidade a assistirem ao referido Te-Deum e encarregar a autorizar o Senhor Presidente a fazer tudo o mais que entender”.

Diploma de cidade custou 218 reis

“Outro offício do mesmo Exm.º Senhor (Adm. Conc.) nº241 de 28 do dicto mez d’Outubro, participando que por Decreto de 20 do referido mez, a Notável Villa da Covilhan fôra elevada à cathegoria de Cidade e que por este facto prevenia a Câmara segundo ordens expeditas do Ministério do reino, lhe cumpria sollicitar quanto antes pela dicta Secretaria d’Estado a expedição do competente Diploma d’encarte.

O Senhor Presidente José Tomás Mendes Megre Restier informou que, em vista deste offício incumbira particularmente o digno Deputado por este Círculo Doutor António dos Santos Viegas, de o informar àcerca da despesa e passos a dar para se obter aquele Diploma, e que elle lhe respondêra que encarregara um dos Contínuos da Secretaria do Ministério do Reino para lhe tratar deste negócio, e que a despesa montava a 218 reis, sendo direitos de mercê 140 reis; adicionais 28 reis, direitos de sello 10 reis e emolumentos 40 reis, tendo a acrescentar a esta verba a gratificação que a Câmara entender deve dar-se ao referido Contínuo Sollicitador.

A Câmara resolveo que o Senhor Presidente enviasse desde já aquella quantia ao ilustre Deputado deste círculo, auctorizando-o a dar ao referido Contínuo a gratificação que elle entendesse justa e rasoável, e a fazer todas as mais despesas necessárias para a conclusão deste negócio, e também deliberou que a importância das mencionadas verbas e despezas sahissem do dinheiro que actualmente existe em Cofre, sendo depois tudo incluído e votado no primeiro orçamento Supplementar que se confeccionasse”.

“O Senhor Presidente disse, que como agora se hia requerer o encargo do título da Cidade a que foi elevada a Covilhan tendo para isso de se despender para cima de 200 reis cuja quantia se tem de incluir em Orçamento, segundo foi deliberado já nesta mesma Sessão, havendo além desta despesa outras também urgentes”.

Constituição da Câmara de 26 de Outubro a Novembro de 1870

Presidente - José Tomás Mendes Megre Restier.

Vice-Presidente - António Baptista Alves Leitão.

Vereador - Dr. José António da Cunha Júnior.

Vereador - Dr. António Policarpo Fernandes Galvão.

Vereador - António Barbas da Torre.

Vereador - Francisco Alves.

Vereador - José Nunes Oliveira.

