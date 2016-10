19 Out 2016, 14:08h

Mega festa para abrir nova temporada de esqui Estância de Esqui da Serra da Estrela estará a funcionar entre os dias 10 de dezembro e 25 de abril. Turistrela quer chegar aos 50 mil esquiadores NO DIA 10 de dezembro todos os caminhos vão dar à Serra da Estrela. Foi esta a dada escolhida para abrir as pistas na Estância de Esqui na Serra da Estrela, que este ano contará com a realização de um evento de grandes dimensões. Trata-se do primeiro sunset de inverno a ser realizado na região e que deverá levar até ao ponto mais alto de Portugal continental entre 2.500 a três mil pessoas. “Será um evento de animação em tudo igual ao que já se produz nas grandes estâncias europeias”, disse Carlos Varandas, diretor da Estância de Esqui da Serra da Estrela, explicando que a organização é da responsabilidade da Tursitrela, mas conta com a parceria de entidades, como o Turismo do Centro, as Câmaras da Covilhã e de Seia, operadores hoteleiros e empresários da região. Toda a informação na edição semanal. Por: Catarina Canotilho