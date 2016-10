19 Out 2016, 14:03h

EDITORIAL



Interioridades

HÁ PROJETOS em que, por variadíssimas razões, vale a pena empenhar o nosso esforço: porque se sente que acrescentam algo ao status quo vigente; porque contribuem, nem que seja que marginalmente, para melhorar o bem-estar e a autoestima de uma comunidade; porque abrem novas perspetivas para o nosso futuro comum ou porque, simplesmente, dão uma saudável visibilidade ao que está oculto. Na génese do projeto “Interioridades” está um pouco de tudo isto. E, também, duas outras intenções que nos parecem de inquestionável relevo: a proximidade e a partilha. Arranca no próximo dia 5 de novembro, simbolicamente numa das mais pequenas aldeias da Beira Interior, um projeto que irá juntar todas estas características num encontro cujo lema é “A palavra e o pensamento de proximidade”. Levar até ao coração das aldeias da Beira – o epicentro da realidade que motiva todas as inquietações sobre o despovoamento e envelhecimento que afetam a Beira Interior – destacados protagonistas de várias áreas que refletem e agem sobre o território nas suas amplas vertentes. Falar, interagir, debater e, sobretudo, partilhar experiências, visões e saberes, num contexto de harmonia entre o espaço e os intervenientes do Interioridades. Como tal, os espaços comuns que cada aldeia possui serão os palcos preferenciais para os debates. E serão esses mesmos lugares que servirão de espaço de partilha de experiências, com demonstrações da cultura popular e dos amplos saberes das comunidades que passaram de geração em geração, seja pela palavra, seja pela música, seja pela gastronomia.

O Interioridades reuniu, para este primeiro capítulo que irá decorrer em Vale d´Urso, aldeia da freguesia do Souto da Casa, concelho do Fundão, um conjunto de personalidades que desde o primeiro contacto aderiram aos objetivos primordiais deste projeto – A palavra e o pensamento de proximidade. Assim, o primeiro Interioridades irá contar com a presença de João Paulo Catarino, coordenador-adjunto da Unidade de Missão e Valorização para o Interior; Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Fundão; José Páscoa, pró-reitor da Universidade da Beira Interior; Moisés Espírito Santo, sociólogo; Maria Antonieta Garcia, investigadora; Vítor Andrade, coordenador de Economia do semanário Expresso e um dos grandes responsáveis pelo aclamado projeto “Bendada Aldeia Cultural; Rui Simão, coordenador-executivo da Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto; David Caetano, presidente dos Caminheiros da Gardunha; Maria das Dores Ladeira, presidente da Junta de Freguesia do Souto da Casa e de Pedro Salvado, diretor do Museu Municipal do Fundão.

Vamos pois, nesta caminhada do Interioridades – que se pretende que se repita semestralmente com distintos protagonistas e em diferentes comunidades da Beira Interior – procurar dar mais um contributo para a valorização da região. Esse sempre foi um dos grandes desígnios do Jornal do Fundão e é um caminho do qual não nos desviaremos um centímetro. Pelo contrário: este é um desígnio que será aprofundado e consolidado na companhia de quem olha, valoriza e sente esta vasta geografia que tanto nos diz.

Por: Nuno Francisco