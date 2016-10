18 Out 2016, 15:58h

GCA Donas termina Taça de Portugal em 4º lugar O GCADonas-Triatlo termina a sua participação na Taça de Portugal PorTerra em 4ª lugar da classificação geral colectiva. Esta classificação ficou encerrada no passado domingo em Santarém com o Duatlo Festibike, 8ª e última etapa a contar para a Taça de Portugal, que proporcionou uma disputa cerrada até ao último momento, com sete clubes a lutar por um lugar no pódio final. O GCADonas estava nesta luta, mas o 6º lugar alcançado na prova deixou a equipa a escassos 70 pontos do 3º lugar final. No Duatlo Festibike de Santarém, a equipa do GCADonas formada por seis atletas, maioritáriamente do escalão de cadetes, lutou até ao fim por uma classificação que lhe permitisse sonhar com o pódio final entre as equipas mais regulares da Taça de Portugal PorTerra tendo em termos individuais alcançado os seguintes resultados: Sérgio Santos - 24º / 5º Vet.1; Rodrigo Amoreira (33º / 4º Cad.), António Barata (40º / 5º Cad.), Ricardo Sousa (70º / 4º Jun.), Ruben Venâncio (85º / 10º Cad.) e Abilio Dias (94º / 12º Cad.). Em termos colectivos a Taça de Portugal PorTerra foi ganha pelo SFRAA Triatlo com 1180 pontos, em 2º ficou o Clube Olimpico de Oeiras com 1140 pontos e em 3º o Amiciclo de Grandola com 1110 pontos, seguido pelo GCADonas-Triatlo em 4º lugar com 1040 pontos.