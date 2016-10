18 Out 2016, 15:49h

Concerto Solidário com Nuno da Câmara Pereira no Fundão O Octógono, na Antiga Praça Municipal do Fundão, recebe no dia 21 de outubro às 21h30, um concerto solidário com o fadista português, Nuno da Câmara Pereira. Os bilhetes, 8€ (lugar sentado) e 5€ (lugar de pé), podem ser adquiridos na A Moagem – Cidade do Engenho e das Artes e Posto de Turismo do Fundão. As receitas revertem a favor da Loja Social do Fundão.