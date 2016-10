18 Out 2016, 11:43h

Unidade Móvel de Saúde da Mutualista já envolve 23 parceiros A Unidade Móvel de Saúde da Mutualista Covilhanense, cuja implementação no terreno está prevista para este mês, irá envolver um total de 23 entidades e instituições do concelho da Covilhã. Os protocolos de cooperação institucional para a execução deste projeto foram assinados esta segunda-feira, 16 de outubro, numa cerimónia que se realizou na Câmara Municipal, integrada nas comemorações do Dia da Cidade. Os parceiros da Associação são o Município da Covilhã, o Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB), a Universidade da Beira Interior (UBI) – em particular a Faculdade de Ciências da Saúde e um grupo de investigação do Departamento de Informática, o NetGNA –, a ADERES – Associação de Desenvolvimento Rural Estrela-Sul, o MedUBI – Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade da Beira Interior, 12 Juntas de Freguesia e cinco instituições de solidariedade social. Durante a cerimónia, o presidente da Mutualista Covilhanense, Nelson Silva, explicou que a Unidade Móvel de Saúde «visa levar Saúde aos quatro cantos do concelho da Covilhã, sobretudo às freguesias rurais, mais distantes da sede de concelho, onde ela é mais necessária». Nelson Silva salientou que o projeto irá «esbater barreiras e encurtar distâncias». Este responsável constatou que o projeto tem uma «grande abrangência territorial e amplitude social, pelo que é natural que congregue várias entidades parceiras logo no seu arranque». «Este é um projeto da maior importância para o nosso concelho, que irá servir as nossas populações», disse, por sua vez, o presidente da Câmara da Covilhã. Ao notar que se trata de «um projeto inovador» no concelho, Vítor Pereira falou numa «iniciativa de excelência e que, por isso mesmo, até já foi galardoada», numa alusão aos prémios recentemente conquistados pelo projeto – o “Inovar para Melhorar”, atribuído pela União das Mutualidades Portuguesas, e o 1º lugar do “BPI Seniores”, do banco BPI. A Unidade Móvel de Saúde destina-se à prevenção, vigilância e prestação de cuidados primários no concelho da Covilhã, com especial incidência nas freguesias rurais, visando beneficiar sobretudo a população mais idosa e com limitações físicas ou geográficas de acesso. O projeto atuará também ao nível do apoio psicológico e social. A Câmara Municipal da Covilhã cederá um motorista habilitado para a condução da Unidade Móvel de Saúde, fornecerá combustível à viatura e colaborará em ações de índole municipal. Quanto ao CHCB, a parceria será desenvolvida em três áreas: Clínica e Apoio Clínico; Investigação, Ensino e Formação; Apoio Geral e Logística. Relativamente à UBI, parte da cooperação será ao nível da investigação, através do grupo NetGNA, que está a desenvolver soluções inovadoras para aplicar e testar na Unidade Móvel de Saúde, e também através da Faculdade de Ciências da Saúde. Os estudantes desta faculdade, bem como docentes, acompanharão as ações da Unidade Móvel. Já o MedUBI, participará na realização de rastreios cardiovasculares e em ações de sensibilização sobre Saúde. As Juntas de Freguesias e Associações locais colaborarão na implementação do projeto no terreno. As Juntas de Freguesia parceiras são as de Aldeia de S. Francisco de Assis, S. Jorge da Beira, Sobral de S. Miguel, Cortes do Meio, Cantar Galo e Vila de Carvalho, Ferro, Verdelhos, Vale Formoso e Aldeia do Souto, Dominguiso, Orjais, Teixoso e Sarzedo, Casegas e Ourondo. Na lista das instituições de solidariedade social constam o Centro Social da Nossa Sra. Da Conceição, de Vila do Carvalho, o Centro Social de Convívio e Apoio à 3ª Idade do Tortosendo, o Centro Social Nossa Sra. Do Aleixo, em Unhais da Serra, o Centro Social de Vales do Rio e também o Centro de Apoio a Crianças e Idosos de Cortes do Meio.