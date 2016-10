18 Out 2016, 11:10h

Pronça-a-Nova adere ao projeto "Heróis da Fruta" Os alunos do 1º ciclo e dos jardins de infância do concelho de Proença-a-Nova vão participar no projeto “Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável”, depois do Município ter formalizado a inscrição naquela que é já considerada a maior iniciativa gratuita de educação para a saúde em Portugal. Dinamizada pela APCOI – Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil, esta atividade - que tem uma das maiores taxas de sucesso de sempre em reeducação alimentar infantil - envolveu em edições anteriores um total de 236.227 alunos de todos os concelhos do país. “Está comprovado que a aplicação do modelo pedagógico dos heróis da fruta aumenta em pelo menos 42% o consumo de fruta no lanche escolar das crianças que nele participam”, afirmou Mário Silva, presidente e fundador da APCOI. Além do incentivo ao consumo de fruta nas quantidades recomendadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde), o projeto «Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável» leva também às crianças lições importantes sobre alimentação saudável, higiene oral, atividade física, economia e poupança, respeito pelo ambiente e bem-estar emocional, que as ajudam a crescer saudáveis, ativas e felizes. A Câmara Municipal de Proença-a-Nova aderiu a esta iniciativa tornando-se “Autarquia Parceira” da 6ª edição do projeto “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável” e desafia as escolas do município a implementarem este programa educativo no ano letivo 2016-2017. O projeto «Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável» tem como objetivo prevenir uma realidade preocupante: 74% das crianças portuguesas não ingere fruta na quantidade recomendada diariamente, das quais 7% não consome qualquer porção de fruta por dia. Este baixo consumo de fruta provoca carências nutricionais e tem efeitos muito negativos para a saúde: diminui os níveis de energia, de concentração, de aprendizagem e das defesas do organismo, tornando as crianças mais sujeitas a doenças como a obesidade ou a diabetes tipo 2, logo desde a infância. Portugal está entre os países europeus com maior número de crianças afetadas por esta epidemia mundial: uma em cada três crianças portuguesas tem excesso de peso.