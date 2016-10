17 Out 2016, 17:41h

TeatrUBI e ASTA em Marrocos O TeatrUBI – Grupo de Teatro da Universidade da Beira Interior- participa na próxima semana na 10ª edição do Festival Internacional de Teatro Universitário de Tânger, em Marrocos com a peça ‘Sangue e outras Substâncias’, coproduzida com a ASTA – Associação de Teatro e Outras Artes. O festival realiza-se de 24 a 30 de outubro, e o espectáculo das companhias covilhanenses sobe a palco no dia 27, às 19h no teatro da University Of New England. O festival de Tânger conta com o Alto Patrocínio de Sua Majestade o Rei Mohammed VI de Marrocos, e participam nesta edição companhias oriundas de 9 países diferentes: Argélia, Bélgica, Brasil, Egipto, Espanha, França, Itália, Marrocos e Portugal.