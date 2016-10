17 Out 2016, 17:26h



Mostra de Castanha e Medronho em Oleiros

A Mostra do Medronho e da Castanha irá realizar-se nos próximos dias 28, 29 e 30 de outubro no recinto da Feira do Pinhal. Esta é uma feira temática dedicada a dois produtos outonais com uma ligação histórica a Oleiros: o Medronho e a Castanha. O desafio passa por reunir no espaço da Mostra, produtos oleirenses e de outros pontos do país que utilizem estes dois produtos tradicionais de forma inovadora. Além disso, para quem visita Oleiros, poderá ainda encontrar uma seleção de produtos tradicionais da vila, assim como artesanato.

Além dos stands, o programa começa na sexta-feira com a inauguração da Mostra pelas 18 horas acompanhada pelos Bombos da Casa do Benfica de Proença-a-Nova e com Música ao Vivo a partir das 21H30. No sábado é possível visitar a Mostra a partir das 10 horas e até à meia-noite. O programa deste dia começa às 10H30, com o colóquio "Qualidade da Aguardente de Medronho e outras potencialidades" no local da Mostra, que irá dar enfoque à questão da sua qualidade enquanto elemento diferenciador e catalisador de potencialidades para a fileira do medronho. A questão do potencial de exportação deste produto revela-se bastante interessante. Confirmado está já um painel de especialistas que promete esclarecer e sensibilizar os vários interessados no assunto.

No domingo, a Mostra abre às 10 horas e encerra às 23 horas. No entanto, antes da abertura do certame, pelas 9 horas, realiza-se a Caminhada "Rota do Medronho" na freguesia da Madeirã. De volta ao recinto da Mostra, o acordeonista Ruben Alves irá animar a manhã. À tarde, serão entregues os prémios às melhores montras do concurso "Decore o seu espaço", pelas 15 horas. Até à noite a animação não para, com a atuação da Sociedade Filarmónica Oleirense, do grupo de hip-hop da Casa do Benfica em Proença-a-Nova e ainda com uma noite de Tunas.

O recinto contará com um espaço de restauração - a Taberna - ao estilo de antigamente com petiscos e bebidas. No local poderá ainda assistir à tradicional pisa da castanha ou adquirir castanhas assadas. A Mostra do Medronho e da Castanha é também uma Mostra Gastronómica, uma vez que neste fim-de-semana, os restaurantes são convidados a criar uma ementa alusiva à temática.