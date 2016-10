17 Out 2016, 17:11h

Concerto solidário com Lena d''Água Na próxima sexta-feira 21 de Outubro, pelas 21:30h, o Lions Clube da Covilhã, o Leo Clube da Covilhã e o Núcleo de Lions do Fundão promovem um concerto solidário. Em palco estará Lena d'Água acompanhada ao piano pelo Ricardo Dias, e numa segunda parte, a artista irá cantar algumas das suas músicas mais famosas com a Banda da Covilhã conduzida pelo Maestro Paulo Mota. Os bilhetes estarão à venda na bilheteira do Teatro Municipal da Covilhã na próxima semana, ou pelo Facebook na página do Lions Clube da Covilhã, e têm um valor único de 5€. Todas as receitas da bilheteira irão ser integralmente entregues na Covilhã às Conferências de São Vicente de Paulo, à Refood, à Delegação da Cruz Vermelha e no Fundão, ao Abrigo de São José.