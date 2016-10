17 Out 2016, 16:54h

Taça de Portugal PORterra 2016

Clube Triatlo do Fundão conquista 2 pódios em Santarém Realizou-se este domingo em Santarém, o IX Duatlo Festival Bike, última Etapa da Taça de Portugal PORterra do calendário nacional da Federação de Triatlo de Portugal. A competição desenrolou-se no Centro Nacional de Exposições, sendo composta por um percurso de corrida com 5 km, seguidos de 20 km de BTT e outros 2,5 km de corrida finais. Destaque para Guilherme Pires e António Catarino, vencedores das respetivas categorias. António Catarino Nesta derradeira Etapa da Taça de Portugal PORterra, participaram 4 duatletas do Clube de Triatlo do Fundão(CTF). Guilherme Pires, António Catarino e Pedro Augusto foram os elementos que alcançaram os três melhores tempos, garantindo o 8º lugar por equipas para o CTF, tendo a vitória sorrido ao Amiciclo Grândola. Com estes resultados e terminado o conjunto de provas pontuáveis para a Taça de Portugal PORterra de 2016, em masculinos o grande vencedor foi o SFRAA Triatlo, tendo equipa do CTF conquistado o 7º lugar final. Em Santarém, no que concerne à classificação individual, Rui Dolores do Amiciclo Grândola foi o grande vencedor da prova, enquanto a melhor feminina foi Sheila Marques do Clube Olímpico de Oeiras. O representante do CTF com a melhor classificação absoluta foi Guilherme Pires através do 21º lugar obtido, vencendo o seu escalão de Cadetes (onde também participou Pedro Agusto, 8º classificado no escalão). Ainda no que concerne a classificações individuais destaque para o duatleta do CTF António Catarino que triunfou em Veteranos 3 e para Rogério Pires, 16º no escalão Veteranos 1. Guilherme Pires Também neste domingo mas na vertente de atletismo, realizou-se em Castelo Branco a 4ª Corrida Comendador Joaquim Mourão. A prova foi organizada pelo Núcleo Sportinguista da cidade e teve a extensão aproximada de 10 000 metros. Dois atletas participaram na competição em representação do Clube de Triatlo do Fundão, João Tavares e Júlio Martins, o primeiro terminou na 46ª posição do escalão Sénior e o segundo obteve o 12º lugar na categoria Veteranos 3. Fotos: Alexandra Catarino