Desporto (JF Diário)

16 Out 2016, 23:03h

Benfica C. Branco também apurado na Taça de Portugal Depois do Sp. Covilhã ter carimbado o apuramento, este domingo foi a vez do Benfica e Castelo Branco garantir também a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, ganhando em Cinfães (0-1). Dani Matos apontou o único golo do encontro. As outras equipas da região foram eliminadas. O Sertanense foi goleado em casa pelo Tondela (0-4), enquanto o Sernache perdeu (0-1) com o Vilafranquense. Na Liga Bricomarché Castelo Branco, o Águias de Moradal continua líder. Jornada 4 Águias Moradal 3 – IPCB 0 Idanhense 4 – Proença-a-Nova 3 Académico Fundão 1 – Pedrógão São Pedro 0 AD Estação 0 – Vila Velha Ródão 3 Atalaia Campo 1 – Alcains 3 Folgou o Belmonte I Divisão Distrital da Guarda, jornada 4 Trancoso 3 – Aguiar Beira 0 Sporting Sabugal 1 – Vilar Formoso 0 Figueirense 2 – Manteigas 0 Meda 5 – Vila Cortez 2 São Romão 2 – Vilanovenses 2 Fornos Algodres 4 – Soito 0 Folgou o Almeida Lideram Sabugal e Trancoso. Por: Filipe Sanches

