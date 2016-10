16 Out 2016, 00:39h

Fundão muito rigoroso derrota Quinta dos Lombos A Desportiva do Fundão derrotou este sábado a Quinta dos Lombos por 3-0 na segunda jornada da I Divisão Nacional de futsal, numa partida com golos apenas na segunda parte. Depois da derrota em Belém, os fundanenses mostraram que querem atingir o patamar de outras temporadas e assumiram sempre o controlo da partida. Márcio Moreira, Dany e Noé Pardo assinaram os golos do Fundão, que no próximo sábado visita o S. João. Na II Divisão Nacional, o Boa Esperança perdeu no terreno do ADR Mata por 3-2, o Ladoeiro empatou fora com o Casal Velho (4-4) e o Cariense foi derrotado pelo Lamas (5-2). Por: Filipe Sanches