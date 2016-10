14 Out 2016, 21:46h

Sp. Covilhã apurado para a próxima ronda da Taça de Portugal Um golo do lateral-esquerdo guineense Soares no último minuto do prolongamento deu, esta sexta-feira, o apuramento ao Sp. Covilhã na Taça de Portugal. Num jogo em que os serranos dominaram o Freamunde, a festa surgiu quando já se esperava uma decisão nas grandes penalidades. O Sporting da Covilhã criou sempre as melhores oportunidades ao longo dos 90 minutos e também no tempo extra, mas os capões também fizeram algumas ameaças, principalmente de bola parada. Ao minutos 129, com toda a gente à espera dos penáltis, Soares cabeceou à trave, mas não tirou os olhos da bola e fez a recarga vitoriosa. As outras equipas da região jogam domingo. O Sertanense joga no seu estádio com o Tondela, da I Liga. O Vitória de Sernache vai receber o Vilafranquense, do Campeonato de Portugal. Também entre equipas do Campeonato de Portugal é o Cinfães-Benfica e Castelo Branco. Por: Filipe Sanches