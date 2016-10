14 Out 2016, 16:20h

Cidadãos ou contribuintes SE A coragem é a mais notável qualidade de um militar, a prudência é a mais admirável qualidade de um político. A pérfida amnistia fiscal, em preparação no orçamento de estado para 2017, transforma os cidadãos em contribuintes. Esta lei substitui o número de cartão do cidadão pelo número de contribuinte. Trata-se de um puro oportunismo político. Com este perdão fiscal pretende-se reduzir, artificialmente, o défice a apresentar em Bruxelas. Mas reduzir o défice não é o mesmo que reduzir a dívida, essa cá continua independentemente dos artifícios contabilísticos. A dívida pública aumentou, só em Agosto, mais 2,5 mil milhões. O total da dívida pública já está em 243,2 mil milhões de euros. A prudência política pressupõem o cuidado com as decisões tomadas, com vista ao bem comum. Em que situação fica o cidadão anónimo que paga regularmente os seus impostos, ou o empresário que pagou coimas quando se atrasou na entrega das declarações. Onde fica a justiça de uma medida que tira aos que cumpriram para dar aos incumpridores. A haver um perdão destes então teria de haver uma bonificação fiscal, redução de impostos, para os que até agora cumpriram. Só dessa forma se salvaguardava a justiça fiscal. Esta lei permite pagar dívidas ao Fisco, e à Segurança Social, com perdão total de juros e custas. Onde está a força do governo na defesa convicta do bem comum dos cidadãos? Ao criar esta amnistia passa a dar um inequívoco sinal de que o crime compensa. Não trata os portugueses como cidadãos mas como simples contribuintes. É um regresso ao Estado Feudal mais básico. Enquanto se perdoa os incumpridores aumenta-se o imposto para os que cumprem. Forte com os fracos e fraco com os fortes. A última grande novidade é o imposto da Coca-Cola e do Ice-Tea, dos refrigerantes. Sente-se aqui um cuidado especial em reduzir os gastos de quem tem crianças. Nestas coisas dos impostos seria importante aplicar alguma moderação. Mas, inversamente, ao mesmo tempo que se poupam os prevaricadores, aumenta-se o IMI em 20% com a taxa do Sol. Além disso, e subtilmente, os combustíveis também subiram. O gasóleo subiu 15%, ou seja 20 cêntimos, desde janeiro. Ora, sabendo que 60% do preço do combustível é imposto, aqui está mais um dinâmico aumento que pagamos todos os dias. Em números redondos houve um encaixe de mais 400 milhões de euros. Tratar Portugal como um país de contribuintes fiscais, em vez de cidadãos, corresponde a uma mudança de regime. De uma República passámos a Estado Feudal, o único objetivo é cobrar imposto. Há apenas uma diferença, nos antigos tempos feudais o dinheiro era aplicado na construção dos castelos e palácios, o povo ainda via o uso, mas hoje dizem-nos que só há obras se feitas com fundos comunitários. Um país saudável é aquele onde os indivíduos não são apenas sujeitos passivos. Um país é, acima de tudo, uma comunidade unida por laços de apoio mútuo. É dar e receber. Efetuamos um trabalho e o empregador paga-nos. A empresa produz e o cliente paga. Oferecemos ajuda a um vizinho e ele apoia-nos quando precisamos. Pagamos impostos ao Estado e o Estado retribui-nos com bens e serviços. No dia em que esta cadeia de confiança se quebra os vizinhos deixam de confiar nos vizinhos. Os indivíduos deixam de confiar nas suas instituições, e muito menos podem confiar no seu governo. José Páscoa