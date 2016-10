14 Out 2016, 16:19h

Coitados dos Maias EXISTE uma altura em que as obras literárias se transformam na múmia de si mesmas. A partir desse momento, só essa parte da sociedade portuguesa que vai a museus, que coleciona gestos culturais – passará a ter real contacto com elas. Para o resto da população, transformam-se no eco de um nome, a que se segue o silêncio do esquecimento. “Os Maias”, o grande romance queirosiano, está a sofrer na nossa época um processo desse tipo: a obra é dada nas escolas, mas até que ponto é lida pelos estudantes? Sou professor, e sei que temos de nos adaptar à realidade dos jovens que vêm parar às nossas aulas. Mas, ao mesmo tempo, se nos conformarmos demasiado com as limitações que apresentam, por exemplo ao nível da capacidade de esforço, deixamos de ser professores: passamos a validar a ignorância. O ensino sempre foi uma luta: contra um analfabetismo secular, no passado, e hoje contra um novo analfabetismo que sabe ler e escrever, mas que não integra a leitura e a escrita nos seus dias. O que está a acontecer com “Os Maias” também se passa com “Os Lusíadas”. Ora, quando abdicamos de dar a sério estas obras, não estamos a fazer um favor aos nossos alunos, facilitando-lhes a vida, mas pelo contrário recusamos-lhes a possibilidade de acederem a textos fundamentais, que poderiam ser importantes para eles. É um pouco como apagar estrelas no céu, só porque são demasiadas para a preguiça das pupilas juvenis. Naturalmente, temos de saber dar esses livros de uma forma viva, interessante, imaginativa. Mas, nalgum momento, será preciso obrigar a que a leitura aconteça. Por vezes, é como se o escritor fosse um chato que rabiscou aquelas páginas todas – e a nossa tarefa docente assemelha-se à dos contrabandistas: arranjar um modo de levar os nossos estudantes para o outro lado do romance, sem passarem pela alfândega de o terem lido. No caso de “Os Maias” existe além disso um filme recente, de João Botelho. Ou melhor: dois filmes. Uma versão mais breve, que é francamente limitada – e a versão integral, bastante boa. Até na adaptação cinematográfica alguém quis abreviar o trabalho de visionamento. Coitados dos Maias! Estão sempre a cortar-lhes as pernas, ou a cabeça, para caberem na nossa indolência. No entanto, um filme não é nunca o livro que lhe deu origem, mas sim uma obra com personalidade própria, usando linguagens específicas. Quando se dá “Os Maias”, nada aconteceu – se a leitura não se tiver produzido. Bem sei que se trata de um desafio. Mas é mais generoso da nossa parte acreditarmos que os alunos, ou pelo menos muitos deles, vão ser capazes disso, do que abdicarmos, o que, no fundo, representa desistir da nossa juventude. Depois de lido o livro, então sim faz sentido ver o filme. Se os professores conseguirem levar consigo os estudantes nesta viagem, muitos desses jovens descobrirão novas facetas dos seus diamantes secretos – e será com essas joias que comprarão o seu futuro. De resto, não há espetáculo mais belo para um docente do que ver os seus alunos a transformarem-se em pedras preciosas. Gabriel Magalhães