Sociedade (JF Diário)

13 Out 2016, 16:52h

ONU: António Guterres aclamado como secretário-geral das Nações Unidas O antigo primeiro-ministro português António Guterres foi hoje aclamado como novo secretário-geral das Nações Unidas, numa sessão da Assembleia-geral da ONU que ratificou a escolha feita pelo Conselho de Segurança em 05 de outubro. Reunido em plenário, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, o órgão que agrega os 193 Estados do mundo confirmou o que se previa, formalizando a eleição do ex-alto-comissário para os Refugiados como novo secretário-geral da organização internacional, a entrar em funções a partir de 01 de janeiro de 2017. O presidente da Assembleia Geral, Peter Thomson, destacou, por seu lado, a “evolução” no processo de eleição”, que ficou mais “transparente”. O Conselho de Segurança das Nações Unidas recomendou formalmente o ex-governante português após seis votações. António Guterres vai assumir a liderança das Nações Unidas por um mandato de cinco anos, até 31 de dezembro de 2021. Tempo de leitura: 1 m Votar: 1

