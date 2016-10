12 Out 2016, 15:40h



O que pode ver nos próximos dias na região

O JF recomenda: Concerto solidário com Nuno da Câmara Pereira, no dia 21 de outubro, às 21 e 30, na antiga praça do Fundão. Bilhetes à venda na Moagem e no posto de turismo do Fundão. Receita reverte para a Loja Social do Fundão.

TEATRO

A Estação Teatral repõe a partir do dia 21 de Outubro no Auditório da Moagem (Fundão) o espectáculo “BambaVambaWamba”, estreado em Julho numa versão de ar livre, agora adaptado para sala. Este espectáculo é a 29ª criação da companhia e tem apresentações agendadas de sexta a domingo entre 21 e 30 de Outubro (sextas e sábados às 21 e 30 e domingos ás 17 horas). Com dramaturgia e encenação de Nuno Pino Custódio em co-criação com os actores Pedro da Silva, Tiago Poiares e Roberto Querido, “BambaVambaWamba” conta ainda com dispositivo cénico de Pedro Novo e apoio à dramaturgia de Pedro Salvado.

No dia16 de outubro, domingo, a partir das 16 horas, a Casa da Cultura da SERTÃ vai receber a visita de diversos personagens do “Feiticeiro de Oz” que pretendem partir “A Caminho de Oz”. Esta peça de teatro conta com as conhecidas personagens Dorothy, o Leão, o Espantalho e o Homem de Lata que irão explorar e descobrir o caminho para Oz, pela estrada de tijolos amarelos, vivendo diversas aventuras até chegarem ao seu desejado destino.

MÚSICA

Concerto J. Haydn integrado na iniciativa da Sociedade dos Amigos do Museu Francisco Tavares Proença Júnior, assinalando os 100 anos da morte do patrono do Museu. Sexta-feira, dia 14 de outubro, às 21 horas, no Museu Francisco Tavares Proença Júnior, em CASTELO BRANCO.

O Quarteto Santa Cruz de Coimbra, é constituído por músicos com larga experiência na interpretação de música antiga historicamente informada. Este grupo aborda este reportório com critérios históricos e filológicos, numa interpretação com o máximo de autenticidade, através do uso de instrumentos e técnicas de execução da época, aproximando-se com um maior rigor da ideia que presidiu à escrita destas obras musicais, pelos compositores. A entrada é gratuita.

EXPOSIÇÕES

Até 30 de outubro, pode ver-se no Museu de Arte Sacra, na Covilhã, a exposição “Pedaços de uma Outra Arte”, em azulejo alicatado, da autoria do fundanense José Freire.

A história da música em SÃO MIGUEL DÁCHA é o tema da exposição “Eu hei-de cantar bem alto” que aborda como, nos últimos 70 anos, a música miguelense foi recolhida, cantada e reinterpretada. A mostra pode ser visitada até 31 de dezembro na Casa da Cultura, em São Miguel d’Acha, concelho de Idanha-a-Nova.

Até 6 de novembro, de 3.ª feira a domingo das 10h00 às 18h00, a Tinturaria na COVILHÃ acolhe a exposição de fotografia “Gentes da Beira”, de António Supico.

O Centro Ciência Viva da Floresta de PROENÇA-A-NOVA recebe até 30 de outubro “Insetos em Ordem”, uma exposição científica para todos os públicos sobre a biodiversidade de insetos comuns de fauna ibérica e europeia que inclui exemplares de uma coleção biológica pertencentes a mais de 50 espécies de insetos.

INICIATIVA

A COVILHÃ é a próxima paragem do roadshow das Ruas Floridas de Redondo. O Município do Redondo em colaboração com o Município da Covilhã, fazem a apresentação da “Rua Móvel”, no dia 15 de outubro, pelas 11 horas, nas antigas instalações da Nevauto (Largo da Infantaria XXI). Às 16 e 30, poderá assistir à atuação dos Trovadores de Redondo.

O Orfeão da COVILHÃ está a celebrar 90 anos. Dia 16, com a inauguração da Exposição dos 90 anos e no dia 18 realiza um concerto dos melhores alunos do Conservatório. Dia 19 – 17 horas, Auditório das Sessões Solenes da UBI, Concerto de Homenagem aos Maestros do Orfeão com o Orfeão e Conservatório, Coro de Câmara Universidade Lisboa e Coro Regina Coeli. Dia 21 - Aniversário do Conservatório, concerto da Orquestra dos Professores na sede do Orfeão. Dia 22 - Dia de S. Cecília (padroeira dos músicos) , concerto da EPABI.

A Câmara de PENAMACOR leva a efeito o concurso”Anjos na Arte” para incentivar e sensibilizar a comunidade para a importância de época natalícia e encontrar novos talentos através da expressão técnico/artística, produzindo peças originais. As inscrições, decorrem ate 31 de outubro e destinam-se a todos aqueles, que tenham talento e gosto pelas artes. Mais informações na Câmara de PENAMACOR.