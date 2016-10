12 Out 2016, 15:37h

Se o conhecessem como nós já estava eleito Uma rara justiça colocou o candidato mais capaz no lugar certo, no grande palco do mundo. Uma pequena aldeia da Beira teve razão antes do tempo... Naquele dia de setembro, com a inestimável colaboração de Vítor Dias, ex-presidente da Junta de Freguesia de Donas e amigo de longa data de António Guterres, percorremos as ruas da aldeia em busca de memórias. O filho pródigo da terra andava, por esses dias, a vencer votações sucessivas em Nova Iorque e tudo apontava para que, em breve, se viesse a tornar o próximo secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Apesar dos sinuosos corredores da diplomacia internacional poderem deitar, num ápice, tudo por terra a crença era inabalável. Porque, dizia-se nas Donas, bastava a Guterres... ser Guterres. Ou como alguém nos confidenciou “se o conhecessem como nós já estava eleito”. Naquela tarde de início de setembro falámos com quem lidou com António Guterres de perto na infância, na adolescência e na vida adulta, onde se entregou à política e ao reconhecimento público. O tempo fez o seu percurso e António Guterres deixou de ser o menino que corria por aquelas ruas. Deixou de ser visita assídua na Beira. Agora era presença contínua nas televisões e nas capas dos jornais. Era primeiro-ministro. Depois, Alto Comissário da ONU para os Refugiados. Antes, tinha sido presidente da Assembleia Municipal do Fundão e deputado à Assembleia da República eleito pelo círculo eleitoral de Castelo Branco, por onde sempre fez questão de ser eleito. Os dias nas Donas continuaram a fluir candidamente e a vida de António Guterres também, apesar dos percalços políticos e pessoais. O relevante de tudo isto vai para além do tangível das aparências e é medível nas ruas de uma pequena aldeia. O nome do próximo secretário-geral da ONU quando pronunciado não motiva a reação de hirto respeito pelo cargo que ocupa ou pelos “Eng.” ou “dr.” que antecedem exuberantemente os nomes de tantos para dar ilusório lustro a qualidades inexistentes. Não é de reverência que falamos: é de carinho, profunda amizade e admiração pelo homem. Não é o “engenheiro”. É o António, “ o nosso António” ou “o meu menino”, como Maria da Ladeira o apelida, rebuscando as memórias dos tempos em que trabalhava na casa dos avós e ajudava a cuidar do jovem António Guterres. Esta admiração e respeito, que extravasa largamente estas ruas das Donas, não advém dos cargos, títulos académicos, exposição mediática; do poder tout court, mas encontra, antes, raízes bem fundas na forma de ser de António Guterres. Há coisas que não se podem comprar e estas são algumas delas: a inteligência aliada à integridade, genuidade e humildade que forjam o caráter que nos acompanha em todas as horas, em qualquer cargo e em qualquer circunstância. E é isso que também as Donas se preparam para celebrar: um dos seus que alcançou o grande palco do mundo sem deixar de ser quem é. E era apenas isso que nos queriam dizer quando, em setembro, desabafaram à reportagem do Jornal do Fundão que “se o conhecessem como nós, já estava eleito”. O Presidente da República sublinhou que Guterres é “o melhor de todos nós” e, no fim de tudo, uma rara justiça colocou o candidato mais capaz no lugar certo. No topo do mundo por aclamação das nações. Donas teve razão antes do tempo: “Se o conhecessem como nós, já estava eleito.” Por: Nuno Francisco